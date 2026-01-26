Savona, tenta di dividerli dopo una lite in pizzeria ma viene colpito: intervento dei carabinieri

Scoppia una lite in una pizzeria di via XX Settembre a Savona e scatta l'intervento dei carabinieri.

Il litigio si sarebbe verificato sabato pomeriggio all'interno dell'attività tra due uomini e secondo quanto emerso il titolare per dividerli sarebbe stato colpito accidentalmente. È stata inoltre rotta una parte della vetrata della porta d'ingresso dell'attività.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Bianca ma fortunatamente le sue condizioni non erano serie da disporre il trasporto all'ospedale San Paolo.

Sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine. I due litiganti erano scappati facendo perdere le loro tracce.