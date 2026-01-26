 / Cronaca

Albisola, la Croce Verde in lutto per la scomparsa di Pierluigi Griffero

Ex volontario e direttore dei servizi della pubblica assistenza albisolese. Dal 2013 era socio benemerito

La Croce Verde di Albisola Superiore piange la scomparsa dello storico Volontario e poi Socio Benemerito Pierluigi Griffero.

Importante figura per tutta la pubblica assistenza albisolese, si era iscritto come volontario nel 1975 ed era stato Direttore dei Servizi per tre volte: dal 1978 al 1983, dal 1992 al 1994 e dal 2000 al 2002.

"Sempre disponibile e di esempio per tutti, era stato premiato come Socio Benemerito nel 2013 - dicono dalla Croce Verde - Ci stringiamo al dolore della moglie, la cara Lidia, e della figlia Ileana".

Il rosario si terrà oggi, lunedì 26 gennaio, alle 18.00 nella chiesa di San Pietro. Il funerale sarà celebrato domani, 27 gennaio, alle 15.00 nella stessa chiesa.

Luciano Parodi

