Albisola, la Croce Verde in lutto per la scomparsa di Pierluigi Griffero

La Croce Verde di Albisola Superiore piange la scomparsa dello storico Volontario e poi Socio Benemerito Pierluigi Griffero.

Importante figura per tutta la pubblica assistenza albisolese, si era iscritto come volontario nel 1975 ed era stato Direttore dei Servizi per tre volte: dal 1978 al 1983, dal 1992 al 1994 e dal 2000 al 2002.

"Sempre disponibile e di esempio per tutti, era stato premiato come Socio Benemerito nel 2013 - dicono dalla Croce Verde - Ci stringiamo al dolore della moglie, la cara Lidia, e della figlia Ileana".

Il rosario si terrà oggi, lunedì 26 gennaio, alle 18.00 nella chiesa di San Pietro. Il funerale sarà celebrato domani, 27 gennaio, alle 15.00 nella stessa chiesa.