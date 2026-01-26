Frana sulla via Aurelia ad Arenzano: viabilità interrotta

A causa del perdurare delle condizioni di criticità legate a una frana avvenuta ieri sera, rimane chiuso al traffico il tratto della strada statale 1 “via Aurelia” in corrispondenza del km 547,50, nei pressi della Galleria Pizzo, nel territorio comunale di Arenzano.

Le squadre Anas e il personale tecnico sono intervenuti tempestivamente già nella serata di ieri e sono tuttora impegnati nelle operazioni di rimozione dei detriti e nelle verifiche tecniche sulla stabilità del versante. L’obiettivo è garantire il ripristino della circolazione nel minor tempo possibile e in totale sicurezza.

Al momento, la chiusura interessa entrambe le direzioni di marcia. Il traffico veicolare viene deviato sull’autostrada A10. "Si raccomanda agli utenti la massima prudenza e si invita a consultare i canali ufficiali per aggiornamenti costanti sulla riapertura del tratto", spiegano da Anas.