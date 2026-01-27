103 candeline per Nonna Angela, è festa a Giustenice!

Festa a Giustenice per un traguardo straordinario: i 103 anni di Angela Laganà. La ricorrenza è stata celebrata oggi, 27 gennaio, giorno del compleanno, con la festeggiata circondata dall’affetto della famiglia.

Accanto a lei le figlie Concettina con Renzo e Giovanna con Marco, insieme agli adorati nipoti Samuele, Gloria con Luca e Linda con Alessio.

Nata il 27 gennaio 1923 a Pellaro, in provincia di Reggio Calabria, Angela Laganà si è trasferita ad Albenga negli anni Cinquanta, dove ha iniziato a lavorare presso la clinica privata Villa Salus. Proprio lì ha conosciuto Giuseppe Lodo, che sarebbe diventato suo marito: i due si sono sposati il 6 dicembre 1958. Da allora Angela è cittadina di Giustenice.