Carte in tavola ad Albissola: l’Avis chiama a raccolta gli amanti dello scopone

«Cerchiamo giocatori di scopone».

È questo il particolare e curioso appello lanciato dall’Avis di Albissola Marina, alla ricerca di appassionati per giocare tutti i pomeriggi dalle 15.30 alle 19.00 nella sede di via Repetto.

La “caccia al giocatore” è comparsa sui volantini affissi nel comune albissolese ed è stata poi rilanciata sui social, dove non sono mancati commenti e manifestazioni di interesse. C’è anche chi ha chiesto di poter organizzare partite di burraco e chi, invece, si è detto dispiaciuto di non avere abbastanza tempo a disposizione.

Vista la varietà di giochi legati alla scopa, qualcuno si è chiesto di quale versione si trattasse: quattro carte in tavola, tanta voglia di sfidarsi e soprattutto di stare insieme.

Con un obbligo: arrabbiarsi. Perché chi ha giocato almeno una volta a carte sa bene che fa parte del gioco. Persino il presidente Sandro Pertini, sull’aereo dei Campioni del Mondo dell’Italia 1982, durante una celebre partita a scopone scientifico, “sgridò” il capitano azzurro, il portiere Dino Zoff, per una mossa sbagliata che portò alla sconfitta della loro coppia contro il ct Enzo Bearzot e l’ala Franco Causio.