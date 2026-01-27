 / PRIMA PAGINA 4

Allerta arancione per neve in Val Bormida, scuole chiuse in diverse località

Alcuni istituti scolastici chiusi anche nella Valle dell'Erro

Con l’emanazione dell’allerta meteo per neve nella zona D, sui versanti padani di Ponente, l’allerta gialla sarà in vigore dalle 20 di oggi fino alle 23:59, per poi salire ad arancione fino alle 8 di domani, mercoledì 28 gennaio, e tornare gialla fino alle 10. 

In queste ore, i sindaci della Val Bormida e della Valle dell'Erro stanno valutando se chiudere le scuole domani.

Altare: scuole, cimitero, campo sportivo e parchi pubblici chiusi. 

Cairo Montenotte: scuole chiuse. 

Cengio: scuole chiuse.

Calizzano: "Scuole chiuse in considerazione dell’allerta arancione, con precipitazioni e accumuli previsti nella notte e nelle prime ore del mattino", commenta il sindaco Pierangelo Olivieri.

Carcare: scuole chiuse.

Cosseria: scuole e cimitero chiusi.

Dego: scuole chiuse.

Mallare: scuole chiuse.

Millesimo: scuole chiuse.

Mioglia: scuole chiuse. 

Murialdo: scuole chiuse e servizio scuolabus sospeso.

Pallare: scuole chiuse. 

Pontinvrea: scuole chiuse.

Sassello: scuole chiuse.

Stella: scuole aperte.

Urbe: scuole chiuse.

Graziano De Valle

