Varazze, una raccolta fondi per la Banda Cardinal Cagliero in ricordo di Daniele Barbieri

Una raccolta fondi che verrà devolutaa lla Banda Cardinal Cagliero di Varazze in ricordo di Daniele Barbieri.

Ad organizzarla il Coro Chicchi di Riso in accordo con la famiglia dove ha suonato per anni l'uomo scomparso a soli 43 anni.

"Il ricavato servirà a organizzare una masterclass per giovani percussionisti: un progetto per ricordare Dani nel modo che più gli assomiglia, continuando a trasmettere passione, competenze e amore per la musica, proprio come lui ha sempre fatto, con generosità" viene spiegato da Federica Valle.

Chi desidera partecipare può rivolgersi direttamente a lei o a effettuare un bonifico alla Banda Cardinal Cagliero: BANDA MUSICALE "CARDINAL CAGLIERO A.P.S." - Varazze. IBAN: IT51W0306909606100000116534

"Un pensiero, anche piccolo, che diventa seme per il futuro nel nome di Dani, per far continuare a suonare il suo ricordo.

Il suo ritmo, la sua energia e la sua simpatia disarmante ed esplosiva restano con noi, sempre" conclude.

Dipendente di Trenitalia, per anni ha suonato nella banda e nel coro "Chicchi di riso" come cantore, percussionista e tecnico audio.

È stato anche consigliere della Federazione Italiana Sommelier Italiana della delegazione di Varazze.