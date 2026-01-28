Rimozione attraversamento sull'Aurelia ad Albissola, nuova raccolta firme: "Possono firmare tutti anche i non Albissolesi"

Dopo la petizione e la raccolta firme degli ultimi mesi, con la rimozione il 12 gennaio dell'attraversamento pedonale sull'Aurelia fra piazza Rossello e piazza Sisto IV ad Albissola Marina scatta una nuova forma di protesta.

"L'intento è quello di portare all'attenzione del Sindaco del Comune di Albissola Marina, del Comandante della Polizia Locale del Comune di Albissola Marina, del Prefetto di Savona, di ANAS S.p.A. nella persona dell’Amministratore Delegato, presso le rispettive sedi, le motivazioni della necessità di ripristinare l'attraversamento in oggetto - spiega il capogruppo di opposizione di Tradizione e Futuro Giovanni Siri - E' una prima iniziativa anche per raccogliere nell'immediato le istanze e le forti perplessità di numerosi cittadini fortemente penalizzati. Possono firmare tutti i cittadini, non solo gli Albissolesi".

"Considerato che l’assenza dell’attraversamento comporta: un aumento del rischio di incidenti e degli attraversamenti “selvaggi”; una riduzione dell’accessibilità, ai servizi essenziali per una località di mare (negozi, fermate del trasporto pubblico, parafarmacia, ambulatori medici, ufficio postale, stabilimenti balneari e attività ludico-ricreative) - viene spiegato nella petizione/raccolta firme - Considerato altresì che: la rimozione dell’attraversamento pedonale in oggetto crea barriere architettoniche e costringe i pedoni, inclusi anziani, bambini e persone con disabilità, a percorrere lunghi tratti aggiuntivi o ad attraversare in condizioni di scarsa sicurezza, aumentando il rischio di incidenti; Considerato inoltre che: le politiche di mobilità urbana dovrebbero incentivare la 'mobilità dolce' e tutelare l'utenza debole della strada. Tutto ciò premesso e considerato, i sottoscritti Cittadini, residenti e/o frequentatori di Albissola Marina, esprimono con la presente ferma contrarietà alla decisione di sopprimere l’attraversamento pedonale situato sulla S.S. 1 Aurelia al KM 569+667 fra piazza Rossello e piazza Sisto IV, e chiedono all’Amministrazione Comunale di Albissola Marina ed all’ANAS S.p.a., il ripristino dell’attraversamento pedonale situato sulla S.S. 1 Aurelia al KM. 569+667 fra piazza Rossello e piazza Sisto IV, in quanto rappresenta un elemento fondamentale per la sicurezza di residenti, anziani, persone con mobilità ridotta, turisti e attività commerciali, con potenziamento della sicurezza dello stesso mediante l’installazione della segnaletica luminosa, illuminazione dedicata, rialzi ed adeguati interventi di segnalazione e moderazione del traffico; l'apertura un tavolo di confronto con la delegazione dei cittadini promotori della presente petizione".

Il modulo da firmare si potrà trovare nelle diverse attività commerciali di Albissola (dal Gulliver, alla Parafarmacia, I Bagni Lido, ecc. ecc.).