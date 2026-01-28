Savona, il presidente di Fincantieri incontra gli alunni del "Ferraris Pancaldo"

Una mattinata di confronto tra economia, industria e futuro quella vissuta oggi dagli studenti delle classi quarte e quinte dell'Istituto "Ferraris Pancaldo" di Savona. Ospite d’eccezione Biagio Mazzotta, presidente di Fincantieri ed ex Ragioniere Generale dello Stato, che ha dialogato con i ragazzi su temi cruciali: formazione, imprese, bilancio pubblico, PNRR e Its (Istituti Tecnici Superiori), rispondendo con grande competenza a una serie di domande poste dagli alunni. L’incontro è incardinato nell’ambito del “Programma PESES” dell’università Cattolica di Milano.

In virtù della sua passata esperienza alla Ragioneria dello Stato, Mazzotta ha approfondito con i ragazzi i tecnicismi del bilancio pubblico, spiegando l'impatto di deficit e debito sulla vita dei cittadini ma non sono mancati riferimenti al ruolo strategico delle imprese nel panorama nazionale e internazionale.

Mazzotta, sollecitato dalle domande degli alunni, ha illustrato in anche alcune delle attività legate al ciclo produttivo di Fincantieri, invitando i giovani a "saper fare".

L’ex funzionario dello Stato ha infatti esortato i giovani a superare la distinzione tra lavoro manuale e intellettuale, sottolineando come le imprese moderne, specialmente in settori strategici come quello navale, abbiano bisogno di competenze tecniche d'eccellenza unite a una visione d'insieme.

Non è mancato il dibattito sulle professioni del futuro. Mazzotta ha indicato nei data analyst, nei matematici e negli ingegneri le figure più ricercate, ma ha riservato un plauso particolare agli ITS (Istituti Tecnici Superiori) per la loro capacità di formare professionisti specializzati.

L’invito agli studenti è stato chiaro: "Investite su voi stessi e siate resilienti. La formazione deve essere continua".

L’incontro, caratterizzato da un clima di grande partecipazione, non si esaurisce nella giornata odierna.

Gli studenti che hanno preso parte alla conferenza avranno il compito di riportare quanto appreso nelle proprie classi, creando un processo di condivisione delle conoscenze che coinvolgerà l'intero ultimo anno dell'istituto.

L'evento ha confermato l'importanza del legame tra scuola e mondo del lavoro, offrendo ai futuri diplomati una bussola per orientarsi in un mercato globale sempre più complesso.