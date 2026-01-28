Savona, cede la strada in via Carissimo e Crotti: si apre una voragine, strada chiusa (FOTO)

Poco prima delle 5:30 di questa mattina, due automobilisti hanno segnalato alla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Savona il cedimento del manto stradale in via Carissimo e Crotti, con la conseguente apertura di una piccola voragine lungo la carreggiata. Secondo quanto riferito, le autovetture coinvolte avrebbero riportato danni a causa dell’avvallamento.

Sul posto è stata inviata una squadra dei Vigili del Fuoco di Savona, che ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area. Presenti anche due pattuglie dei Carabinieri, impegnate nella chiusura della strada e nella gestione della viabilità, per garantire la sicurezza degli utenti.

Sono in corso le verifiche tecniche per accertare le cause del cedimento e valutare gli interventi necessari al ripristino della sede stradale. Il traffico viene deviato in via Bourniquez.