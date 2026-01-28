Violenza sessuale nei confronti della figlia minorenne: padre a processo

Aveva costretto la figlia minore che ha meno di 14 anni a compiere e subire atti sessuali.

Per questo un padre, 61enne è stato rinviato a giudizio ed è a processo con l'accusa di violenze sessuali nei confronti di una minorenne.

Il genitore, dell'entroterra savonese, avrebbe commesso i fatti nel periodo da giugno a luglio 2023.

L'uomo dopo aver raccontato alla figlia in più occasioni i suoi sogni erotici si sarebbe messo a letto completamente nudo e avrebbe preso la mano della figlia mettendogliela sul suo pene in l'erezione chiedendole poi di poterle toccare le sue parti intime ma ricevendo poi un netto rifiuto.

La madre aveva poi presentato una denuncia querela alla polizia e da lì erano scattate le indagini della Squadra Mobile.

Nella scorsa udienza a porte chiuse in Tribunale a Savona sono stati ascoltati I testimoni della Pubblico Ministero Maddalena Sala della difesa e lo stesso imputato che è attualmente agli arresti domiciliari per spaccio di sostanze stupefacenti.