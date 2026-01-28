 / Eventi

Giorno della Memoria, le Anpi di Legino e delle Fornaci organizzano un incontro con Chiara Nencioni

La professoressa e storica sarà presente giovedì 29 gennaio alle 18 nella società di via Chiabrera

Un incontro con la professoressa Chiara Nencioni in occasione della Giornata della Memoria giovedì 29 gennaio alle 18.00 nei locali della Società Fratellanza Leginese Aps di via Chiabrera.

Ad organizzarlo con l'insegnante del Dipartimento Forma e Civiltà del Sapere dell'Università di Pisa, storica e studiosa delle culture rom, sinti e camminanti, le sezioni Anpi Rossello di Legino e Lagorio delle Fornaci.

Introdurrà l'incontro il professor Avalli con una relazione sulle tematiche della deportazione.

Il giorno successivo la professoressa insieme ai rappresentanti dell'Anpi incontrerà alcuni allievi nella  Scuola Secondaria  Rita Levi Montalcini a Legino per sensibilizzare i ragazzi sulle tematiche proposte nell'incontro.

Luciano Parodi

