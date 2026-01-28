Savona, in Cattedrale la messa per la 30eisma Giornata della vita consacrata

Lunedì 2 febbraio alle 17 nella Cattedrale Nostra Signora Assunta di Savona, i sacerdoti, i consacrati, i membri delle associazioni e confraternite e i fedeli della diocesi di Savona-Noli sono chiamati a partecipare alla messa per la XXX Giornata mondiale della vita consacrata e la festa della Presentazione del Signore, presieduta dal vescovo Calogero Marino.

"Sarà l'occasione per testimoniare l'appartenenza al Signore nei diversi carismi che la creatività dello Spirito Santo esprime nella Chiesa, ringraziare Dio per il dono della vita consacrata, rinnovare i consigli evangelici, le promesse e gli impegni e ricordare gli anniversari delle professioni religiose femminili e maschili", dice suor Francesca Buffa, delegata episcopale per la Vita consacrata e responsabile del Centro Diocesano Vocazioni.

Durante il loro giubileo papa Leone XIV ha invitato i consacrati a farsi "portatori e testimoni con la loro vita del bisogno profondo di speranza e pace che abita il cuore di ogni uomo e donna del nostro tempo", "costruttori di ponti e diffusori di una cultura dell'incontro nel dialogo, nella conoscenza reciproca, nel rispetto per le differenze, con quella fede che fa riconoscere in ogni essere umano il volto sacro e meraviglioso di Cristo".

Per questo motivo durante la processione iniziale, oltre al simbolo della luce con le candele, un rappresentante di ciascuna realtà di vita consacrata porterà un ramoscello d'ulivo, segno della pace e del cammino diocesano sul tema "La pace comincia dove sei tu". Al termine della celebrazione eucaristica nella palestra della Scuola Primaria Nostra Signora della Neve, in via Alessandro Manzoni 7, si terrà un momento di convivialità.