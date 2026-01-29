Roccavignale, inaugurato il nuovo ufficio postale. Fracchia: "Così completiamo lo sviluppo commerciale di piazza Ferraro"

Questa mattina è stato inaugurato il nuovo ufficio postale di Roccavignale con il tradizionale taglio del nastro, alla presenza del sindaco Amedeo Fracchia.

“Una scommessa vinta e apprezzata anche da Poste Italiane, che ci hanno ascoltato. Con questa operazione si completa lo sviluppo commerciale di piazza Ferraro”, commenta il primo cittadino.

Il trasferimento dell’ufficio ha permesso di combinare due esigenze della comunità. “Avevamo chiesto il trasloco perché, durante il Covid, non era più possibile utilizzare la biblioteca in sicurezza, dato che si doveva passare attraverso la scuola. Poste Italiane ne ha approfittato anche per il progetto Polis, spostando l’ufficio e realizzando uno spazio completamente rinnovato”, aggiunge Fracchia.

Nei locali lasciati liberi, l’amministrazione comunale intende realizzare una sala polifunzionale destinata alle associazioni del territorio e trasferire la biblioteca comunale al piano terra, rendendo più accessibile il servizio senza dover attraversare l’asilo.

Il servizio Postamat sarà attivo a partire dal 15 febbraio, per consentire il completamento delle operazioni di trasferimento. Con l’inaugurazione del nuovo ufficio, Roccavignale si dota di un servizio postale moderno e funzionale, con uno sguardo anche alle esigenze culturali e associative della comunità.