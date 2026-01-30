 / Attualità

Giusvalla, cedimento stradale in località Colla: stop ai mezzi pesanti sulla Sp 542

La Provincia, a seguito di sopralluoghi tecnici che hanno evidenziato rischi per la sicurezza, ha adottato il provvedimento, che sarà in vigore da oggi, venerdì 30 gennaio, fino al termine dei lavori

A causa di un cedimento del manto stradale, la Provincia ha disposto la sospensione temporanea della circolazione per i veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate sulla Sp 542 “di Pontinvrea”, al km 11+300, in località Colla, nel comune di Giusvalla.

La decisione è stata presa a seguito dei sopralluoghi tecnici effettuati dagli esperti provinciali, che hanno evidenziato rischi per la sicurezza degli utenti della strada. Il provvedimento entrerà in vigore oggi, 30 gennaio, e resterà valido fino al completo ripristino del piano viabile.

L’ordinanza della Provincia sottolinea come la misura sia necessaria per garantire l’incolumità degli automobilisti e dei mezzi in transito. Per i veicoli leggeri, la circolazione rimane regolare, mentre i mezzi pesanti dovranno seguire percorsi alternativi.

Graziano De Valle

