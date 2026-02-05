Savona, tornano "I pomeriggi della Mozart" con il duo Cagnazzo

La musica classica ha un futuro ed è evidente da quanti giovani talenti si misurino con questa raffinata forma di espressione artistica. Tornano gli appuntamenti de “I pomeriggi della Mozart” organizzati dall’Associazione Mozart Savona.

Questa volta, venerdì 6 febbraio alle 17.30, toccherà al duo costituito da Angela e Giuseppina Cagnazzo (violino e pianoforte) nell’ambito della sezione “Giovani on stage”.Appuntamento presso la sala Stella Maris di Savona (piazza Rebagliati, zona porto). In programma musiche di Mozart, Beethoven e Brahms.

Il pomeriggio è ad ingresso libero. L’Associazione Mozart Savona si avvale del sostegno della Fondazione De Mari e del Banco di Credito Cooperativo Pianfei e Rocca de’ Baldi.