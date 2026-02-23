 / Savona

Savona | 23 febbraio 2026, 08:30

Frana a Montemoro in località Fornace: alcune case isolate

Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale ed è stata transennata l'area

Si verifica una frana in località Fornace a Montemoro sulle alture di Savona e gli abitanti lanciano l'allarme.

Il cedimento si sarebbe verificato dalla parte soprastante e sottostante alla strada vicinale e sta di fatto isolando alcune case.

Il presidente del consiglio comunale Franco Li Rosi ha effettuato un sopralluogo per relazionare l'assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi per la messa in sicurezza.

Un'altra frana si era verificata nello stesso punto nel 2019.

Luciano Parodi

