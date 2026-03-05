Quiliano, con “Le Madri Costituenti” si apre il calendario delle iniziative per l’81° Anniversario della Liberazione

Sarà l’incontro dal titolo “Le Madri Costituenti” ad aprire, sabato 7 marzo alle ore 17:00, nella Sala Consiliare del Municipio, le iniziative che la Città di Quiliano promuove in occasione dell’81° Anniversario della Liberazione.

Con l’esperienza del giudice Fiorenza Giorgi, già presidente del Tribunale di Savona, e grazie all’impegno organizzativo di Anpi - sezione Quiliano Teccio del Tersè, ci sarà un momento di approfondimento e riflessione che, in concomitanza con la Giornata Internazionale della Donna, si concentrerà sulle figure che hanno dato vita alla nostra Repubblica.

«Il 25 aprile rappresenta una data fondativa della nostra Repubblica e della nostra identità democratica - ricorda sindaco Nicola Isetta -. Celebrare l’81° anniversario della Liberazione significa non solo rendere omaggio a chi ha lottato per la libertà, ma rinnovare ogni giorno il nostro impegno a difendere i valori della Costituzione, della pace e della giustizia sociale. La memoria è un dovere collettivo, soprattutto verso le nuove generazioni, affinché possano custodire e trasmettere il significato profondo di questa ricorrenza».

Il programma delle iniziative è stato predisposto, come di consueto, con la collaborazione delle sezioni ANPI del territorio, delle associazioni locali e dell’Istituto Comprensivo Spotorno-Quiliano. Nei prossimi giorni sarà pubblicato il calendario completo delle celebrazioni sul sito istituzionale del Comune.