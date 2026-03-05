Albenga, all'auditorium San Carlo la proiezione del documentario "Il Terribile Inganno"

Oggi, giovedì 5 marzo alle ore 20.30, l'auditorium San Carlo di Albenga accoglie la proiezione del documentario “Il Terribile Inganno”, scritto e diretto da Maria Arena e prodotto da Invisible Film, Infinity Lab e Produzione dal Basso.

Il film nasce dall’incontro della regista con il movimento femminista Non Una Di Meno, in particolare con il nodo milanese, seguito da Arena dall’8 marzo 2016 fino all’8 marzo 2020. Attraverso un percorso che intreccia dimensione personale e impegno politico, il documentario offre uno sguardo profondo sull’essere donna oggi, partendo dall’esperienza diretta della regista.

L’opera si presenta come un racconto intimo e collettivo allo stesso tempo: la scoperta del movimento femminista diventa l’occasione per riflettere sui diritti delle donne, sulle trasformazioni sociali degli ultimi anni e sulle sfide ancora aperte.

La proiezione odierna è ad ingresso libero a offerta libera.