Dissesto idrogeologico e mareggiate: a Savona incontro pubblico organizzato dal Circolo PD

Relatore della serata sarà Alessandro Scarpati, geologo e disaster manager

Il Circolo PD Savona “Tina Anselmi” organizza un incontro pubblico dedicato ai temi del dissesto idrogeologico, delle mareggiate e del ripascimento degli arenili. L’appuntamento è fissato per venerdì 6 marzo alle ore 21.00 presso la SMS Generale, in via S. Lorenzo 25r a Savona.

Relatore della serata sarà Alessandro Scarpati, geologo e disaster manager. All’incontro parteciperanno Marco Russo, sindaco di Savona, Roberto Arboscello, vicepresidente del Consiglio regionale, Emanuele Parrinello, segretario provinciale PD, e Simone Anselmo, segretario Unione comunale PD.

A moderare il dibattito sarà Roberto Giannecchini, segretario del Circolo PD “Tina Anselmi”