Elezioni Rsu vigili dell’ordine: Filcams Cgil Savona e UILTuCS Liguria segnano la vittoria del sindacato confederale

Le organizzazioni sindacali confederali Filcams Cgil Savona e UILTuCS Liguria esprimono soddisfazione per l’esito delle elezioni per il rinnovo della Rsu (Rappresentanza Sindacale Unitaria) dei vigili dell’ordine, svoltesi il 4 marzo.

Dallo scrutinio risulta che UILTuCS Liguria ha ottenuto 30 voti, Filcams Cgil Savona 21 voti, mentre UGL ne ha ottenuti 26. Complessivamente, le due organizzazioni confederali superano il numero di preferenze della terza lista, confermando la propria centralità e rappresentatività nei luoghi di lavoro.

"Dal voto emerge con chiarezza la fiducia accordata alle nostre sigle. Questo risultato rappresenta un riconoscimento dell’impegno quotidiano nella tutela dei diritti, nella contrattazione e nel miglioramento delle condizioni di lavoro. Ringraziamo tutte le lavoratrici e i lavoratori che hanno partecipato al voto e i candidati che si sono messi a disposizione per rappresentare i colleghi in Rsu", commentano Giovanni Tiglio (Filcams CGIL Savona) e Giacomo Larocca Conoscente (UILTuCS Liguria).