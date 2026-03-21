Le Antiche Vie del Sale si raccontano alla Granfondo Muretto di Alassio

Il Village della Granfondo Muretto MTB e dell’E-MTB Memorial Simone Rossi si è trasformato questo fine settimana in un punto di incontro tra la costa e le Alpi Liguri. Protagonista lo stand istituzionale dell’Associazione Antiche Vie del Sale, presente con il progetto “Strade del Mare” — sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo — per raccontare il patrimonio paesaggistico, culturale, storico e gastronomico dei piccoli comuni dell’entroterra a una platea di sportivi nazionali e internazionali.

All’inaugurazione erano presenti il Presidente dell’Associazione Alessandro Navone, il Sindaco di Ranzo Giancarlo Cacciò, il presidente di Alassio 4Fun Giorgio Nannei e il responsabile marketing Franco Laureri.

Per Navone e Laureri "la partecipazione all’evento sportivo rappresenta molto più di una semplice presenza: è dare seguito concreto all’impegno del progetto coordinato da Daniela Carrea per costruire un turismo slow e green che metta al centro le comunità che vivono al di là del mare, i piccoli comuni dell’entroterra, i loro prodotti e i loro sentieri".

A fare eco il Sindaco di Ranzo Giancarlo Cacciò: “Questa vetrina è un’occasione preziosa per l’intero entroterra. Vedere il progetto Ranzo Is Wine qui per il secondo anno consecutivo ci dice che la strada è quella giusta".

Lo stand propone un programma ricco per tutto il fine settimana.

Domenica alle ore 11:00 Isabella e Carla Simondo condurranno un laboratorio creativo dedicato alle eccellenze del territorio: protagonisti i bouquet realizzati con le verdure tipiche della Piana Albenganese, un omaggio alla bellezza e alla ricchezza della produzione locale.

Sabato e domenica alle 16:00, lo stand si trasforma invece in laboratorio del gusto: protagonista il Carciofo della Piana Albenganese dell’azienda Le Roveri, preparato “tra terra e mare” e accompagnato dal Sale della Liguria — blend di erbe aromatiche della Piana e officinali delle Alpi — dal pane del Panificio Cacciò di Gavenola, dalle specialità del Frantoio Sociale di Ranzo e dai vini delle Cantine di Ranzo, con il Pigato in primo piano secondo la filosofia Slow Wine.

Nello spazio espositivo sono disponibili materiali informativi sulle comunità aderenti all’Associazione Antiche Vie del Sale.

Partner dei laboratori del gusto: Azienda Agricola Le Roveri, Panificio Cacciò, Pastificio Fratelli Porro, Frantoio Sociale di Ranzo e Cantine di Ranzo.