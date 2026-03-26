Sviluppo turistico condiviso: incontro pubblico a Borghetto

Le Amministrazioni comunali dello IAT comprensoriale di Borghetto, Toirano, Bardineto e Calizzano, invitano la cittadinanza e tutte le attività commerciali a partecipare ad un importante incontro dedicato allo sviluppo turistico del territorio, con l’obiettivo di avviare un percorso condiviso di crescita, valorizzazione e promozione delle risorse locali.

L’incontro è previsto giovedì 26 marzo 2026 alle ore 20.45 a Borghetto Santo Spirito presso la sala polivalente di Palazzo E. Pietracaprina in Piazza Libertà e fa seguito a quello svoltosi lunedì 23 a Bardineto che ha visto una folta e partecipata presenza di pubblico.

“Gli incontri che abbiamo organizzato - dichiara Giancarlo Canepa, sindaco di Borghetto Santo Spirito - rappresentano un’occasione concreta di confronto e collaborazione tra amministrazioni, operatori economici e cittadini, per condividere idee e proposte utili per lo sviluppo turistico, individuare strategie efficaci per promuovere le risorse locali e favorire una maggiore interazione tra operatori economici e territorio. La partecipazione attiva di cittadini ed imprese è fondamentale per costruire insieme un progetto di crescita sostenibile e duraturo”.