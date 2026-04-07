Albenga celebra la primavera: Sabrina Saskia Massa e Carla Sterla in mostra nella Torre Civica

Le artiste Sabrina Saskia Massa e Carla Sterla inaugurano venerdì 10 aprile, alle ore 17.30, con il patrocinio del Comune di Albenga, un’esposizione di opere pittoriche e fotografiche presso la Torre Civica.

La mostra “Il tempo di Flora”, a cura della storica dell’arte Claudia Andreotta, con la collaborazione del critico d’arte Francesca Bogliolo, presenta al pubblico due artiste dai percorsi differenti.

Sabrina Saskia Massa, di origini sanremesi e olandesi, si è inizialmente dedicata alle arti applicate per poi approdare alla pittura, sviluppando un linguaggio originale in cui riveste un ruolo centrale la conoscenza del territorio del Ponente ligure, maturata anche attraverso la sua attività di guida turistica.

Carla Sterla, originaria di Calice Ligure e diplomata al Liceo Artistico “Arturo Martini” di Savona, ha avviato un laboratorio di restauro di mobili antichi per poi avvicinarsi alla fotografia, realizzando opere caratterizzate dalla quasi totale assenza di post-produzione.

Flora, dea della primavera, era celebrata dagli antichi Romani durante i Floralia, festività che si svolgevano tra aprile e maggio: lo stesso periodo in cui la città di Albenga si trasforma in un lussureggiante giardino grazie alle aiuole fiorite di “Fior d’Albenga”.

La mostra, realizzata grazie al contributo di HDI Assicurazioni, si inserisce idealmente nel percorso della manifestazione all’interno di uno dei luoghi simbolo della città. I visitatori potranno scoprire le vivaci visioni pittoriche polimateriche, dal sapore mediterraneo, di Sabrina Saskia Massa e le eleganti e delicate fotografie di Carla Sterla, caratterizzate da suggestioni di matrice fiamminga.

Le opere non si limitano a raccontare la bellezza effimera dei fiori, ma celebrano il ritorno ciclico della primavera: una continua rigenerazione che si riflette tanto nell’esuberanza espressiva di Massa quanto nella raffinata ricerca visiva di Sterla.

La mostra rimarrà aperta fino al 3 maggio con i seguenti orari: dal lunedì al giovedì alle ore 11.00 (con biglietto di salita alla Torre); venerdì alle ore 11.00 (con biglietto) e dalle 15.00 alle 18.00 (ingresso gratuito alla presenza delle artiste); sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 (con biglietto di salita alla Torre).