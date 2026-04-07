Albenga, tornano i "Lunedì culturali estivi" dell'Unitre: quattro incontri tra salute, musica e Medio Oriente

Anche quest’anno l’Unitre Comprensoriale Ingauna propone i tradizionali “Lunedì culturali estivi” in piazza Trincheri, con quattro appuntamenti, tutti alle ore 21.

Si comincia il 15 giugno con Stefania Erba, che parlerà di una nuova disciplina per mantenersi in forma e in salute; il 22 giugno sarà la volta di Santo Vruna, che guiderà il pubblico nel magico mondo della liuteria; il 29 giugno Giorgio Cangiano affronterà temi di giustizia, legalità e fiducia nelle istituzioni; infine, il 13 luglio Ariel Dello Strologo parlerà del Medio Oriente tra realtà di guerra e speranze di pace. In caso di maltempo, gli incontri si terranno presso la sede Unitre di Palazzo Oddo, in via Roma 58. L’ingresso è gratuito.

Tra le prossime iniziative del sodalizio, venerdì 10 aprile, presso il Chiostro Ester Siccardi, dalle 15 alle 18, si terranno le prove aperte del Coro “Le Voci del Centa” e dell’Orchestra “Armonie Ingaune”, in collaborazione con la “Scuola di Musica e Teatro Leonardo Marchese”, con il solista Massimo Trevia e la direzione di Eleonora Mantovani. Il 23 maggio sarà celebrata la festa di chiusura dell’Anno Accademico, con la Messa, la mostra dei laboratori creativi e la consegna dei Sigilli Accademici ai docenti, sempre presso il Chiostro Ester Siccardi. Il 25 maggio si svolgerà infine la tradizionale gita sociale di fine anno, con destinazione Nizza.

L’Unitre Comprensoriale Ingauna propone ogni anno 70 corsi, svolge circa 2.000 ore di lezione e conta oltre 600 membri tra iscritti e volontari, con più di 100 docenti tra insegnanti e conferenzieri. Le tre sedi operative si trovano ad Albenga, Borghetto Santo Spirito e Ceriale.

Grazie all’impegno dei volontari e ai consolidati rapporti con le amministrazioni locali e le associazioni del territorio, l’Unitre rappresenta oggi una presenza solida e radicata nel comprensorio, contribuendo attivamente al patrimonio culturale e sociale della zona. Nel corso degli anni ha promosso numerose iniziative di valore culturale, sociale e ricreativo, diventando una risorsa importante per l’intera comunità.