Rotary Club Albenga: grande successo per il service sulla prevenzione cardiovascolare

Grande partecipazione ed emozione per il service organizzato il 12 aprile 2026 dal Rotary Club Albenga, con il supporto dell’Interact e in collaborazione con i Comuni di Albenga e Ceriale.

L’iniziativa è partita con “Walking for Rachele” una camminata da Ceriale ad Albenga organizzata in collaborazione con l’associazione “Rachele Franchelli”

Il percorso, da Ceriale ad Albenga fino a Piazza De André, si è concluso con una colazione salutare offerta ai partecipanti. L’iniziativa, oltre al valore di sensibilizzazione, aveva anche uno scopo benefico: raccogliere fondi a favore dell’associazione “Rachele Franchelli”, in ricordo della giovane scomparsa nel 2024 a soli 16 anni. Anche in questo caso la partecipazione è stata significativa, con numerose persone che hanno aderito con entusiasmo.

Il secondo momento della giornata è stato dedicato allo screening cardiovascolare gratuito, organizzato su due poli, ad Albenga e a Ceriale. L’attività è stata resa possibile grazie all’impegno di medici e operatori sanitari del club, affiancati da specialisti esterni, nell’ambito del progetto distrettuale “Salute e medicina digitale”.

Dalle ore 10 alle 18 (in alcuni casi fino alle 19), gli specialisti hanno effettuato visite senza interruzione per rispondere alle numerose richieste dei cittadini prenotati. Vista l’elevata partecipazione, è stato necessario ampliare il numero di prestazioni previste, arrivando a visitare circa 90 persone.

A ciascun partecipante è stato fornito un primo riscontro, con l’impegno di trasmettere la documentazione completa ai rispettivi medici di medicina generale.

Affermano dal Rotary Club Albenga: “Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa: il Centro Bastia Medica Albenga, i Runner Albenga, i Vivai Montina, Enzo Piraldo, l’Ottica Ottobelli, Serra Frutta, la Farmacia di Arnasco, la Croce Rossa Italiana – Comitato di Ceriale, l’Avis Ceriale, la Croce Bianca di Albenga, gli Alpini, l’ADSO, Basta Poco e l’Atletica Ceriale, con l’auspicio di non aver dimenticato nessuno. Un ringraziamento particolare anche alle strutture che hanno ospitato le attività, tra cui il Seminario Vescovile di Albenga-Imperia e la sede della Croce Rossa Italiana”.