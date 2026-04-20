Alassio, settimana ricca di iniziative alla biblioteca Deaglio: tra giochi, letture animate, Bibliomovie e la serata “C’era una volta Alassio”

Settimana ricca di appuntamenti quella attuale per la biblioteca civica “R. Deaglio” di Alassio.

Tra le iniziative in calendario spicca il nuovo appuntamento mensile con “In biblioteca per gioco”, in programma venerdì 24 aprile dalle ore 20.30 alle ore 23: sarà una serata dedicata ai giochi da tavolo e alla convivialità, aperta a tutte le età e senza necessità di prenotazione. I partecipanti potranno divertirsi e mettersi alla prova con giochi come Exploding Kittens, Nome in codice, scacchi e tanti altri, oppure semplicemente osservare, od ancora portare i propri giochi e utilizzare gli spazi della biblioteca. L’iniziativa si svolge con cadenza mensile l’ultimo venerdì del mese ed è nata recentemente con l’obiettivo di avvicinare appassionati e curiosi al mondo del gioco condiviso, valorizzando al tempo stesso la biblioteca come spazio di aggregazione. Si ricorda inoltre che, trattandosi di un evento serale, dopo i primi ingressi la porta verrà chiusa e sarà necessario suonare il citofono per accedere.

Accanto a questo appuntamento, la settimana propone anche le sempre molto apprezzate letture animate del giovedì pomeriggio alle ore 17dedicate ai bambini, che questa volta li porteranno nel mondo ironico e sorprendente di “Brutto anatroccolo a chi? Dieci fiabe sottosopra” di Giuditta Campello, con illustrazioni di Ilaria Mancini. Dopo la consueta proiezione del lunedì nell'ambito della rassegna di cineforum “Il Cinema, che passione!”, curata da Beppe Rizzo, con doppia proiezione alle ore 16 e alle ore 21, prosegue inoltre Bibliomovie, con proiezioni gratuite il giovedì alle ore 16 e alle 21, offrendo un’ulteriore occasione di svago e condivisione.

Le prossime giornate in biblioteca saranno inoltre arricchite questa settimana anche dall'appuntamento di mercoledì 22 alle ore 21 con “C’era una volta Alassio”, una suggestiva serata dedicata alla memoria e alla storia della città. Attraverso la proiezione e il commento di immagini d’epoca, Renato Bellia accompagnerà il pubblico in un viaggio nel tempo, tra scorci, volti e momenti di vita passata. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Vecchia Alassio con il patrocinio dell’Assessorato al Volontariato del Comune e rappresenta un’occasione preziosa per conoscere tanti aspetti interessanti della storia di Alassio.