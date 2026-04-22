Savona, il quartiere di Villapiana ricorda Pierangelo Badano dedicandogli una panchina

Il Comitato di Quartiere Villapiana-Rusca ha dedicato una panchina nei giardini pubblici di via Verdi a Pierangelo Badano.

"Volontario prezioso, esempio di generosità – spiega il Comitato – e presenza in ogni occasione. Nel ricordo e nell’affetto di tutti coloro che gli hanno voluto bene, il suo impegno continuerà a vivere come segno di comunità e speranza". La panchina è stata inaugurata dai componenti del Comitato insieme all’assessore Riccardo Viaggi.

Pierangelo Badano, mancato alcuni giorni fa, era una figura molto presente e impegnata nella vita del quartiere. Faceva parte del coordinamento di Villapiana ed è stato tra i principali promotori dei processi di rigenerazione dell’area. Nel corso degli anni si è distinto anche per il suo impegno sociale, sostenendo con convinzione valori come l’inclusione e contribuendo attivamente alle attività del doposcuola di via Zara, di cui era uno degli animatori più coinvolti.



