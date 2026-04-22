Sclerosi multipla, il 23 e 24 maggio tornano in piazza le erbe aromatiche di AISM

Appuntamento del 23 e 24 maggio con l’evento Le Erbe Aromatiche di AISM, durante il quale l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla – AISM - tornerà nelle piazze italiane per promuovere solidarietà e offrire un sostegno concreto alle persone con sclerosi multipla e patologie correlate.

L’evento, realizzato sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, rappresenta un momento importante di sensibilizzazione su una grave malattia del sistema nervoso centrale per la quale, ancora oggi, non esiste una cura definitiva. I volontari AISM saranno presenti nelle principali piazze con un mix di piante aromatiche simbolo dell’iniziativa e strumento per raccogliere fondi destinati a potenziare i servizi sul territorio e difendere i diritti delle persone con sclerosi multipla.

Sostenere questa campagna è un gesto di condivisione fondamentale: significa contribuire a costruire un futuro più equo e inclusivo, fondato su pilastri essenziali: persone, ricerca e diritti.