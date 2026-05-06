Problemi di stabilità, verrà demolita e sostituita la scala che dalla passeggiata porta alla spiaggia libera dei Piani

Il Comune demolirà la scaletta che dalla passeggiata nei pressi del Club Nautico porta alla spiaggia dei Piani di Celle.

LAmministrazione Comunale dopo aver riscontrato problemi sulla stabilità della stessa e vista l’impossibilità tecnico ed economica di eseguire interventi di consolidamento e l’insorgenza di nuovi assestamenti, ha deciso di procedere alla demolizione, alla sistemazione della scogliera e alla disposizione di una scala provvisionale ancorata al muro esistente, quindi indipendente dalla scogliera, con lo scopo di consentire il passaggio pedonale verso la spiaggia libera in vista dell’imminente stagione balneare.

Attualmente l’accesso alla spiaggia è interdetto per eseguire i lavori di demolizione e la successiva installazione della scala provvisionale, per tutta la durata del cantiere, con l'obiettivo di scongiurare situazioni di potenziale pericolo per i fruitori.

I lavori sarebbero previsti fino al 31 maggio.