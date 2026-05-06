Riforma degli Istituti Tecnici, il Ministero assicura “la stabilità dell’organico e la tutela delle discipline”,

Arriva una presa di posizione del Ministero dell’Istruzione e del Merito circa la riforma degli istituti tecnici, contestata nei giorni scorsi dalla Rete Docenti Istituti Tecnici Liguria, dopo un incontro con le organizzazioni sindacali che hanno avviato la procedura di raffreddamento.

Secondo quanto riferito dal dicastero, il confronto si è concentrato sull’attuazione della riforma prevista dal PNRR e ha portato alla condivisione di alcuni correttivi. In particolare, “nel rispetto degli obiettivi della riforma e della garanzia della qualità dell’offerta formativa”, si procederà “ad introdurre anche una modifica normativa, a regime, diretta a ridefinire la quota riservata alle istituzioni scolastiche”.

Una misura che, nelle intenzioni del Ministero, punta “ad assicurare la stabilità dell’organico e la tutela delle discipline”, due aspetti al centro delle critiche sollevate dal mondo della scuola. La linea indicata è quella della continuità con i provvedimenti già adottati e fortemente voluti dal ministro Giuseppe Valditara per il prossimo anno scolastico.

Resta dunque aperto il confronto sulla riforma, mentre dal territorio – come nel caso della mobilitazione ligure – continuano a emergere preoccupazioni per l’impatto delle nuove misure su didattica, organici e ruolo degli istituti tecnici.