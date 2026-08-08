"Albisola per Albisola" compie un anno: passioni condivise e lo sguardo rivolto al futuro alla festa di compleanno

Una piazza pienissima, un entusiasmo contagioso e il racconto di dodici mesi intensi, scanditi da cultura, arte e amore per il territorio. Così l'associazione "Albisola per Albisola" ha festeggiato ieri sera il suo primo compleanno, trasformando l'evento in una grande festa collettiva che ha riunito soci, cittadini, turisti e istituzioni.

Nata con l'obiettivo di valorizzare e tutelare il patrimonio storico, artistico, letterario e ceramico delle Albisole, l'associazione ha tracciato il bilancio di un primo anno straordinario di attività, proiettandosi già verso i prossimi mesi ricchi di nuovi progetti.

La serata è stata condotta dall'instancabile ideatore dell’associazione, Fabio Fazio, e dalla presidente Danila Spirito. Sul palco, insieme a loro, sono intervenuti i sindaci Gianluca Nasuti e Maurizio Garbarini, affiancati dal vicesindaco Luca Ottonello e dall'assessore Simona Poggi. Le Amministrazioni comunali hanno ribadito il forte legame con il sodalizio: "Abbiamo avuto il piacere, il dovere e il volere di seguire le attività di Albisola per Albisola passo dopo passo, per l’inestimabile valore che questa realtà porta al nostro territorio".

Dietro al successo di questo primo anno c'è il lavoro corale del direttivo – composto anche dal vicepresidente Marco Roselli e dai soci Stefania Vero, Dario Navone e Gabriele Cordì – ma soprattutto il tempo e la passione dei tanti cittadini albisolesi.

Un momento celebrativo di grande importanza è stato rappresentato dall'annullo filatelico speciale di Poste Italiane. Per l'occasione è stata realizzata una cartolina da collezione impreziosita da un disegno di Aurelio Caminati, storico bozzetto per la celebre Passeggiata degli Artisti di Albissola Marina. La risposta del pubblico non si è fatta attendere: si è registrato un vero e proprio assalto alla postazione dell'associazione per i rinnovi delle tessere e per le nuove iscrizioni, segno tangibile di quanto la comunità si senta partecipe. Durante l'evento sono state inoltre proiettate le immagini più belle ed emozionanti delle mostre e degli incontri che hanno caratterizzato questo primo anno di vita.

Guardare al passato è servito soprattutto per lanciare le sfide future. Tra le novità più attese, ieri sera è stato svelato nei dettagli il progetto "Fritti nelle xatte d’autore", che prenderà vita proprio questo mese, il prossimo 26 agosto. Si tratta di un evento completamente nuovo che recupera e omaggia una suggestiva tradizione albisolese degli anni '60, capace di unire la gastronomia locale alla bellezza dell'arte ceramica d'autore.

"La festa di ieri è stata il ringraziamento più bello per tutti coloro che hanno reso viva l'associazione - commentano gli organizzatori -. Per continuare a sostenere le attività di 'Albisola per Albisola', oltre a

diventare soci visitando la sezione 'Sostieni' del sito ufficiale, è possibile dare una spinta decisiva ai progetti del territorio anche devolvendo il proprio 5x1000 in sede di dichiarazione dei redditi".