Laigueglia, torna "DVA – Di Voci e D’Accordo": sei concerti tra San Matteo e Santa Maria Maddalena

Sei appuntamenti da mercoledì 1 luglio a venerdì 31 luglio. Come ogni estate torna puntuale “DVA 2026 – Di Voci e D’Accordo”, la rassegna di musica e cultura all’ombra dei campanili di Laigueglia, che compie 17 anni.

Gli appuntamenti si terranno in due tesori storici del borgo marinaro: la chiesa di San Matteo e l’oratorio di Santa Maria Maddalena.

Si comincia mercoledì 1 luglio alle 21.15 nell’oratorio di Santa Maria Maddalena con “Melanconie e leggerezza”, musiche di J.S. Bach, J. Brahms, C. Debussy e S. Barber, con il duo pianistico Âme & Harmonie, Juanita Cazzin e Roberta Genova. L’evento è promosso in collaborazione con l’Associazione Nardini.

Si prosegue mercoledì 8 luglio nella chiesa di San Matteo. Per “Liguria Musica”, il secondo appuntamento è intitolato “Serenate” e vedrà protagonista l’Orchestra della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova, con Elisabetta Garetti, spalla dei primi violini e concertatore. In programma Benjamin Britten, Simple Symphony op. 4, e Antonín Dvořák, Serenata op. 22 (B. 52).

Mercoledì 15 luglio, sempre nella chiesa di San Matteo, in collaborazione con il Teatro dell’Opera Giocosa, andrà in scena “Te Deum” di Marc-Antoine Charpentier, con il Voxonus Ensemble: Carola Marasco (soprano), Sara Ilic (soprano), Ilaria Scano (mezzosoprano), Riccardo Della Sciucca (tenore), Marco Camastra (basso). Coro “Deo Gloria” e cori del Ponente Ligure, diretti da Cesare Della Sciucca.

Mercoledì 22 luglio alle 19, all’oratorio di Santa Maria Maddalena, “Concerto di campane per la festa di Santa Maria Maddalena” con l’Associazione Campanari Liguri.

Il programma prosegue mercoledì 28 luglio all’oratorio di Santa Maria Maddalena con “Latitudini dello spirito”, con l’esibizione del pianista Lorenzo Bovitutti, vincitore del 38° Concorso “Città di Albenga” 2026. In programma musiche di F. Liszt, U. Sisask, I. Albéniz e G. Gershwin.

Ultimo appuntamento della rassegna venerdì 31 luglio nella chiesa di San Matteo con “(Non) Suspendimus Organa Nostra”, con musiche di J.S. Bach, G.F. Händel, F. Liszt e C. Gounod. All’organo Stefano Pellini, organista titolare del Duomo di Modena. È prevista la partecipazione del coro “Deo Gloria” dell’Istituto Diocesano di Musica Sacra.

I sei appuntamenti costituiscono la prima parte della rassegna, alla quale seguirà un calendario di eventi previsti nel mese di agosto.