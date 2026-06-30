E' tutto pronto per il 43° Meeting Internazionale Fiat 500 di Garlenda

Quello dal 3 al 5 luglio 2026, con un prologo giovedì 2 luglio, sarà un weekend rombante all'insegna delle piccole utilitarie che hanno fatto la storia dell'Italia. Torna infatti a Garlenda (SV) il più celebre raduno dedicato alla Fiat 500 storica, che da oltre quattro decenni entusiasma gli appassionati da ogni regione italiana e anche dall'estero.

Il tema dell’edizione di quest’anno è “Un Mare di Passione”: si toccheranno infatti alcune tra le località costiere più suggestive della Riviera di Ponente, tra cui Albenga, Alassio e Andora (meta del Grand Tour del sabato), senza dimenticare la tradizionale parata finale della domenica mattina a San Bartolomeo al Mare. Spazio anche al divertimento, con tappe dedicate al tempo libero e alle famiglie, come il classico “tuffo” all’AcquaPark Le Caravelle.

Chi non vuole stare fermo sarà dunque accontentato, così come chi desidera assaporare delizie enogastronomiche; il tutto condito con musica, intrattenimento e momenti di convivialità che rendono unico questo appuntamento.

«C'è sempre grande attesa per questo raduno dedicato alle mitiche Fiat 500 storiche – sottolinea il presidente del Fiat 500 Club Italia, Maurizio Giraldi – che si conferma come un momento di condivisione ricco e variegato per gli amanti dell'automobilismo d’epoca e per chi ama scoprire il territorio, dalla costa all’entroterra, tra tradizioni e prelibatezze. Con passione portiamo avanti un evento ambasciatore della nostra storia, senza dimenticare il lato umano e solidale».

«Un programma come quello che offriamo è frutto di mesi di lavoro e di dialogo con le realtà del territorio, che manifestano sempre grande interesse per il Meeting; un entusiasmo che permette di superare anche le sfide organizzative» spiega Alessandro Vinotti, direttore del Meeting e consigliere del Fiat 500 Club Italia.

Si conferma infatti anche quest’anno l’ottima intesa con i Comuni e le Associazioni, nella consapevolezza che accogliere migliaia di cinquecentisti – spesso intere famiglie – rappresenta una straordinaria occasione di promozione per tutta la Liguria. Il Meeting continua inoltre a godere di una forte risonanza mediatica, attirando l’attenzione anche della stampa internazionale, dal Giappone al nord Europa.

Garlenda è la capitale della passione cinquecentistica dal 1984 e continua a custodire e tramandare una storia fatta di amicizia, unione e passione. Valori che il presidente fondatore Domenico Romano ha sempre indicato come fondamentali: l’attenzione alle persone, alle loro storie e al loro vissuto resta ancora oggi la chiave del successo del Club.

Un’attenzione che si traduce anche in solidarietà: il Fiat 500 Club Italia sostiene da anni l’Ospedale Gaslini e la “Band degli Orsi” ed è testimonial UNICEF. Tra gli ospiti, è attesa anche una rappresentanza del MIG – Movimento Italiano della Gentilezza con la partecipazione della presidente Natalia Re, a testimonianza del respiro sempre più ampio e delle relazioni che il Meeting continua a coltivare oltre i confini nazionali.

Il Meeting Internazionale delle Fiat 500 gode del patrocinio della Provincia di Savona e della Regione Liguria, che supportano la manifestazione per l’esemplare coinvolgimento degli enti territoriali (Comuni, Proloco, Associazioni) e delle aziende che la sponsorizzano, tra cui Allianz, Banca di Caraglio, Axel Gerstl e che collaborano come Petronas Lubricants Italy, player globale di riferimento nel settore automotive e nello sviluppo di lubrificanti ad alte prestazioni. La presenza di Petronas Lubricants Italy, azienda leader nel mondo dei lubrificanti, sottolinea il legame tra innovazione tecnologica e tradizione motoristica, contribuendo a valorizzare ulteriormente l’identità del Meeting. Le aziende presenzieranno mettendo in campo competenze tecniche, esperienza e passione, per rendere l’evento ancora più coinvolgente e significativo per tutti i partecipanti.