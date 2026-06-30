"Alassio sotto le Stelle" inaugura l'estate degli spettacoli in Piazza Partigiani con "Mediterranea – La Spagna e il Flamenco"

Prende il via giovedì 2 luglio il cartellone di "Alassio sotto le Stelle", la rassegna che accoglierà il pubblico tutti i giovedì di luglio e agosto e il 3 settembre in piazza Partigiani, uno dei cuori pulsanti della stagione degli eventi promossa dal Comune di Alassio.

Ad aprire il programma sarà "Mediterranea – La Spagna e il Flamenco", spettacolo a cura dell'Associazione Musicale-Culturale Controfase che offrirà al pubblico un affascinante viaggio musicale nel cuore dell’Andalusia, tra i componimenti di Federico García Lorca. La chitarra guiderà il pubblico alla scoperta delle atmosfere intense e suggestive della tradizione spagnola, popolata da figure leggendarie come il gitano e il torero. Musica, canto, danza e poesia si intrecceranno in uno spettacolo ricco di passione, colori ed emozioni, evocando l’anima più autentica della cultura andalusa attraverso le opere di Garcia Lorca e di Manuel de Falla.

Protagonisti della serata saranno Andrea Candeli alla chitarra, Corrado Ponchiroli (voce, ballo e palmas), Michele Serafini al flauto e Chiara Guerra(ballo e palmas), portando in scena uno spettacolo di grande qualità artistica.

L'appuntamento del 2 luglio segna l'inizio di un percorso che accompagnerà residenti e ospiti per tutta l'estate con una serie di spettacoli gratuiti pensati per animare Piazza Partigiani.

La rassegna “Alassio sotto le Stelle” si inserisce nel più ampio calendario dell'estate 2026 ad Alassio, che dalle serate del Festival Ligyes agli eventi all'Auditorium di Parco San Rocco alle numerose altre iniziative che si svolgeranno in ogni luogo della città e delle sue frazioni e quartieri, propone un ricco programma di appuntamenti tra musica, cultura, spettacolo, tradizioni e grandi eventi.

Il programma costantemente aggiornato delle iniziative che si svolgono ad Alassio è consultabile nella sezione Eventi del portale turistico della città www.visitalassio.com . Il calendario sfogliabile è disponibile al seguente LINK

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica al numero 0182 647027 o via email ainfo@visitalassio.com.