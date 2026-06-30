Albenga sostiene i "Luoghi del Cuore" del FAI: al via la raccolta voti per l'Oratorio dei Santi Giacomo e Filippo di Salea e la Chiesa di Santo Stefano di Massaro a Bastia

Il Comune di Albenga invita cittadini, associazioni e realtà del territorio a sostenere la campagna nazionale del FAI "I Luoghi del Cuore", partecipando alla raccolta voti per due importanti beni storico-artistici del territorio ingauno: l'Oratorio dei Santi Giacomo e Filippo a Salea e la Chiesa di Santo Stefano di Massaro a Bastia.

Per entrambe le candidature si sono costituiti appositi comitati promotori con l'obiettivo di valorizzare e tutelare due luoghi che rappresentano un patrimonio di grande valore storico, artistico e identitario per la comunità.

L'Oratorio dei Santi Giacomo e Filippo di Salea punta a ottenere i fondi necessari per il consolidamento degli affreschi già rinvenuti e per avviare nuove indagini sulle porzioni di parete non ancora esplorate, con l'obiettivo di riportare alla luce ulteriori testimonianze del suo prezioso patrimonio artistico.

La Chiesa di Santo Stefano di Massaro, a Bastia, intende invece destinare gli eventuali finanziamenti al rifacimento della copertura del tetto, un intervento indispensabile per garantire la conservazione dell'edificio e preservarlo nel tempo.

L'obiettivo della campagna è raggiungere almeno 3.000 voti per ciascun luogo: un traguardo che consentirà ai due beni di partecipare al bando promosso dal FAI per l'assegnazione di contributi destinati agli interventi di recupero e valorizzazione. Un numero ancora maggiore di preferenze potrà aumentare le possibilità di ottenere finanziamenti più consistenti.

Partecipare è semplice e richiede solo pochi minuti. È sufficiente collegarsi alle pagine dedicate ai due beni, inserire nome, cognome e indirizzo e-mail e confermare il voto attraverso il messaggio inviato automaticamente dal FAI. Ogni persona può esprimere un voto per ciascun luogo candidato.

I cittadini possono votare ai seguenti link:

Oratorio dei Santi Giacomo e Filippo – Salea: https://fondoambiente.it/luoghi/oratorio-dei-santi-giacomo-e-filippo?ldc

Chiesa di Santo Stefano di Massaro – Bastia: https://fondoambiente.it/luoghi/chiesa-di-santo-stefano-di-massaro-albenga-18082?ldc

Per maggiori informazioni sulla campagna "I Luoghi del Cuore" e sul bando promosso dal FAI è possibile consultare il sito: https://fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/i-luoghi-del-cuore/

Il Comune di Albenga invita tutta la cittadinanza a partecipare attivamente a questa iniziativa: un semplice voto può contribuire concretamente alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale del territorio, affinché possa essere conservato e tramandato alle future generazioni.