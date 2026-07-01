Ceriale riscopre la memoria delle antiche botteghe grazie all’incontro con l'autrice Tiziana Motelli

Un viaggio nella memoria collettiva, tra racconti, tradizioni e luoghi che hanno rappresentato il cuore della vita di paese. È questo il filo conduttore dell'incontro in programma giovedì 2 luglio alle ore 17 nella sala polivalente "Francesco Fizzotti" di Ceriale, dove Tiziana Motelli presenterà il suo libro"Botteghe – La tradizione delle antiche botteghe di paese", nell'ambito delle iniziative promosse dalla Biblioteca Civica "Agostino Sasso".

L'opera, pubblicata da ArtecetrA, raccoglie una serie di racconti ispirati alle antiche botteghe di paese, luoghi che non erano soltanto attività commerciali, ma autentici punti di incontro e di relazione, dove si intrecciavano storie, si condividevano esperienze e si costruiva, giorno dopo giorno, il senso di comunità. Sebbene ambientate a Magenta, città d'adozione dell'autrice, le vicende narrate richiamano atmosfere e tradizioni comuni a tanti borghi italiani, offrendo al lettore un patrimonio di ricordi e valori condivisi.

Toscana di nascita e lombarda d'adozione, Tiziana Motelli ha coltivato nel tempo un percorso artistico e culturale che attraversa discipline diverse. Dopo gli studi di canto lirico e il diploma all'Accademia Lirica Internazionale "A. Mantovani" di Milano, si è dedicata al teatro dei burattini, alla narrazione orale e, più recentemente, alla scrittura, mantenendo sempre vivo il legame con le tradizioni popolari e la cultura del territorio.

L'appuntamento rappresenta un'occasione per riscoprire il valore delle botteghe come luoghi di socialità e identità, attraverso il racconto di un'Italia che, pur cambiando, conserva ancora oggi il fascino delle sue radici.

L'ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.