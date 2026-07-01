Al Grand Hotel Pietra Ligure un'altra serata di successo per il Miss Summer Tour – MissBlumare 2026

Una splendida cornice, tanto pubblico e una serata all'insegna della bellezza, dell'eleganza e dello spettacolo hanno caratterizzato la tappa del Miss Summer Tour – MissBlumare 2026, andata in scena presso il prestigioso Grand Hotel Pietra Ligure.

L'elegante struttura a quattro stelle ha ospitato una serata ricca di emozioni, durante la quale le concorrenti si sono alternate nelle tradizionali uscite in abito casual, bikini e abito da sera, conquistando il pubblico e la giuria con eleganza, personalità e portamento.

Ad impreziosire la manifestazione è stata la presenza, in qualità di madrina, di Alice Fenoglio, Miss Albenga Summer in carica, protagonista di un brillante percorso nel circuito MissBlumare che l'ha portata fino alla Finale Nazionale a bordo di MSC Crociere, dove ha conquistato uno splendido secondo posto.

La conduzione della serata è stata affidata a Simona Rosso, mentre il coordinamento artistico e la gestione del backstage sono stati curati da Francesca Bianco. L'organizzazione dell'evento è stata realizzata in collaborazione con l'Agenzia ArteModa di Maurizio Tonini.

Ad arricchire il programma sono state le esibizioni di Debora Colombo, Roberta Boscolo e Rachele Noli, che ha presentato anche un suo brano inedito. Molto apprezzata anche la sfilata di moda del negozio Roba da Matti, mentre l'intrattenimento musicale è stato affidato al DJ Ray Fiore.

La giuria, presieduta dall'attore Alessandro Campanile, era composta da Alice Fenoglio, Miss Albenga Summer in carica, dal giornalista Roberto Vassallo, dallo stilista Franco Piave, dalla cantante Rachele Noli e da Elisa Roccadoro, professionista del settore beauty.

Al termine della serata sono state assegnate le fasce di merito:

- Miss Grand Hotel Pietra Ligure: Ginevra Viola

- Miss Eleganza: Giada Delitala

- Miss Fashion Style: Marta Merello

- Miss Cinema: Rachele Siffredi

- Miss Bikini: Asia Sapiolo

- Miss ArteModa: Sofia Campanaro

- Miss Simpatia: Sara Berriolo

- Miss Sorriso: Valentina Ferrando

Tutte le concorrenti premiate hanno conquistato l'accesso alla prima delle tre finali del circuito MissBlumare in programma in Liguria. Il primo appuntamento sarà il 12 agosto ad Albenga, nell'ambito della 14ª edizione di Miss Albenga Summer, a cui seguiranno la finale del 20 agosto ad Alassio e la Finale Interregionale di Pietra Ligure, che coinvolgerà Liguria, Toscana e Lombardia e assegnerà gli accessi alla Finale Nazionale a bordo di MSC Crociere.

L'organizzazione desidera rivolgere un sentito ringraziamento al Grand Hotel Pietra Ligure per la splendida ospitalità, alla Direzione e a tutto lo staff del Grand Hotel Pietra Ligure per la disponibilità, la professionalità e la preziosa collaborazione nella riuscita della manifestazione, all'Agenzia ArteModa di Maurizio Tonini, agli sponsor, ai fotografi Mauro Caruso, Ilario Navone e Piero Foto, alla giuria, agli artisti, ai collaboratori e a tutto il pubblico che ha partecipato con entusiasmo contribuendo al successo della serata.

Un ringraziamento particolare va inoltre ad Alberto Falconbello per la preziosa collaborazione nell'allestimento della location e a Francesca Bianco per il coordinamento operativo, la gestione del backstage e il supporto organizzativo fornito nel corso della serata.

Grande soddisfazione è stata espressa da Massimo Enrico, patron di Miss Albenga Summer, che ha sottolineato l'elevato livello delle concorrenti e il successo della manifestazione, confermando la volontà di continuare a valorizzare il territorio attraverso eventi di qualità.

Il Miss Summer Tour – MissBlumare 2026 proseguirà con l'ultima tappa di selezione, in programma domenica 19 luglio presso il Ristorante Manè 4.0 di Albenga. Sarà l'ultimo appuntamento utile per conquistare l'accesso alle finali del circuito.

L'organizzazione invita fin da ora concorrenti, sponsor, appassionati e pubblico a partecipare ai prossimi appuntamenti di una manifestazione che continua a crescere, valorizzando il territorio e offrendo alle giovani partecipanti una importante occasione di visibilità e crescita.