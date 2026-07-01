Bergeggi, tre serate tra teatro e musica in piazza XX Settembre

Bergeggi si prepara a tre serate consecutive tra teatro, lirica e musica d’autore in piazza XX Settembre.

Si parte giovedì 2 luglio alle 21.30 con “Daziocristoforo”, commedia che intreccia eventi strani, surreali e divertenti sullo sfondo della storia della scoperta dell’America. Lo spettacolo, scritto e interpretato da Elihu Berter, Faber Santer, Lula Salling, Sorell Pastor e Simmy Nicolaos, è prodotto da HSA Teatro e APS AocchiAperti e rientra nel progetto “Liberi di Sognare”, organizzato dalla sezione ANPI F.lli Faggi di Bergeggi.

Venerdì 3 luglio, sempre alle 21.30, spazio alla musica con “La melodia all’italiana”, concerto nell’ambito della rassegna “Suoni dal Mare ai Monti”. In programma un viaggio tra opera, operetta e canzone italiana con il soprano Rebecca Brusamonti, il baritono Alessia Verna e Angiolina Sensale al pianoforte. L’evento è organizzato da Comune di Bergeggi, AMP Isola di Bergeggi e Pro Loco Bergeggi APS.

La rassegna si chiude sabato 4 luglio con “Sotto il segno di Antonello”, omaggio ad Antonello Venditti firmato dai “Figli di una vecchia canzone”. Sul palco Claudio Steri (voce), Giovanni Pes (chitarre), Nicola Panebianco (pianoforte e tastiere), Francesco Tripicchio (basso), Guglielmo Draghi (batteria) e Sabrina Ferrara (sax). Anche questo appuntamento è promosso da Comune di Bergeggi, AMP Isola di Bergeggi e Pro Loco Bergeggi APS.