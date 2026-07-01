Vado Ligure, incontro pubblico su Marco Rubio e i rapporti tra Usa e Cuba

La Sezione Soci Coop Liguria di Vado Ligure organizza l’incontro pubblico “Uomini del proprio tempo: Marco Rubio”, che si terrà venerdì 3 luglio, alle 17,30, nella Sala Punto d’incontro Coop di Vado Aurelia in Via alla Costa (1° piano), in stretta collaborazione con l'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba (Circolo "Granma" di Celle Ligure/Savona) e l'USEI APS (Unione di Solidarietà degli Ecuadoriani in Italia).

L’appuntamento vedrà l’intervento di Roberto Casella, Presidente dell’Associazione “Italia-Cuba” su mezzo secolo di relazioni geopolitiche tra USA e Cuba, e ha come fulcro la presentazione del saggio “Marco Rubio, un mitomane incontrollabile” del giornalista investigativo cubano Hedelberto López Blanch (Edizioni Punto Rosso) per un viaggio all’interno della complessa scacchiera geopolitica in cui si confrontano i due Paesi da oltre sessant'anni.

Il volume analizza la figura del senatore statunitense Marco Rubio, nel contesto storico-politico e offre una chiave di lettura per comprendere le radici storiche e gli attuali riflessi della politica estera di Washington verso l'area latinoamericana.

L'iniziativa si inserisce nel quadro delle attività culturali del programma "Corsi&Percorsi" di Coop Liguria, volto a stimolare il consumo consapevole, la cultura, la cooperazione e la solidarietà sociale sul territorio.

La partecipazione all'evento è libera e gratuita. Al termine della presentazione e del dibattito con il pubblico, gli organizzatori avranno il piacere di offrire un rinfresco a i partecipanti.