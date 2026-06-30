Morgan in concerto al Ceriale Summer Festival il 4 luglio sarà in piazza della Vittoria

Il Ceriale Summer Festival si arricchisce di un nuovo, prestigioso appuntamento: sabato 4 luglio alle 21,30, piazza della Vittoria ospiterà il concerto di Morgan, tra gli artisti più originali e poliedrici del panorama musicale italiano. L’evento sarà presentato dalla giornalista e divulgatrice Renata Cantamessa.

Cantautore, compositore, polistrumentista e produttore discografico, Morgan ha saputo costruire nel corso della sua carriera un percorso artistico unico, caratterizzato dalla continua ricerca musicale e dalla capacità di attraversare generi diversi. Fondatore e frontman dei Bluvertigo, formazione che ha segnato la scena alternativa degli anni Novanta, ha successivamente intrapreso una carriera solista che lo ha consacrato come uno degli autori più raffinati della musica italiana contemporanea.

Il suo repertorio spazia dal rock all'elettronica, dalla canzone d'autore alla sperimentazione, fino alla rilettura del repertorio classico, dando vita a spettacoli che uniscono tecnica, sensibilità musicale e grande capacità interpretativa. Alla carriera artistica si affianca anche quella televisiva, che lo ha visto protagonista come giudice di X Factor Italia, contribuendo alla crescita di numerosi giovani talenti.

L'appuntamento si inserisce nel ricco calendario estivo promosso dall'Amministrazione comunale di Ceriale per offrire a residenti e turisti eventi di qualità con protagonisti di primo piano del panorama nazionale. Il concerto è organizzato da American Sound in collaborazione con il Comune di Ceriale.

I biglietti sono disponibili in prevendita su www.clappit.it e presso la Tabaccheria di Ceriale, in via Indipendenza 3. Sarà inoltre possibile acquistarli la sera stessa del concerto direttamente al botteghino allestito in piazza della Vittoria, salvo disponibilità.

«Siamo felici di poter accogliere a Ceriale un artista del calibro di Morgan - affermano il sindaco Marinella Fasano e il presidente del Consiglio comunale con delega alle Manifestazioni Gianbenedetto Calcagno -. Attraversa la musica italiana con originalità, talento e continua sperimentazione. Il suo concerto rappresenta un ulteriore tassello di un Ceriale Summer Festival sempre più ricco e variegato, costruito per offrire al pubblico appuntamenti di alto livello artistico e culturale».