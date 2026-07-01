Due serate di storia e cultura a Zuccarello e Stellanello con il divulgatore Andrea Carnino

Venerdì 3 e sabato 4 luglio i Comuni di Zuccarello e Stellanello vivranno due serate di storia e cultura con Andrea Carnino, giornalista e divulgatore delle vicende legate alle nobili famiglie che hanno scritto la storia del Ponente ligure.

Si comincia venerdì 3 a Zuccarello, quando alle ore 21, presso il Teatro Comunale Quinzio Delfino, Carnino terrà la conferenza “Le ambizioni sul Marchesato di Zuccarello dei sovrani sabaudi”, che permetterà al pubblico di scoprire i due tentativi di conquista del piccolo Stato e dell’intera Repubblica di Genova da parte di un Ducato di Savoia in cerca di nuove rotte commerciali e di nuovi territori.

Seguirà la presentazione del libro “Savoia. L’albero genealogico e i protagonisti della dinastia”, scritto da Carnino insieme a Pierangelo Calvo ed edito da Susalibri di Angelo Panassi.

Si tratta di un’opera unica nel suo genere: ogni capitolo è dedicato a un sovrano, da Umberto I Biancamano, fondatore della dinastia, fino a re Umberto II, ciascuno con il proprio albero genealogico. I lettori potranno così scoprire, attraverso i matrimoni contratti dai figli e dalle figlie dei monarchi, i numerosissimi legami di parentela dei Savoia con le più importanti case imperiali e reali d’Europa. Un’apposita sezione è dedicata ai rami cadetti; chiude il volume un grande albero genealogico che va dal Biancamano fino agli attuali esponenti del casato.

L’autore dialogherà con Claudio Paliotto, sindaco di Zuccarello. Ingresso libero.

Il giorno seguente, alle ore 19 a Stellanello, presso il Centro Culturale Gabriele D’Annunzio, area manifestazioni, in località Bonelli, Andrea Carnino terrà la conferenza “Andrea Doria Landi Pamphili e Leopoldina di Savoia-Carignano”, dedicata all’unico matrimonio tra due storici casati: i Savoia e i Doria. Il pubblico avrà la possibilità di apprendere le origini dei Doria e la storia del primo ramo di Oneglia, del quale fece parte il celebre ammiraglio Andrea Doria.

Seguirà la presentazione del libro “Savoia. L’albero genealogico e i protagonisti della dinastia”.

L’autore dialogherà con Claudio Cavallo, sindaco di Stellanello. L’ingresso sarà libero; per i partecipanti sarà previsto un aperitivo.

Alle ore 21.30, nell’antistante area manifestazioni, si terrà una serata di teatro con “Arsenico e vecchi merletti”, capolavoro di Joseph Otto Kesselring, che verrà portato in scena dagli Amici del Teatro APS con la regia di Ermanno Vanoli. Ingresso libero.