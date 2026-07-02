Andora, torna "Armonie in Santa Matilde": quattro concerti tra chiese e grandi tradizioni musicali

Prenderà il via il 7 luglio la rassegna musicale “Armonie in Santa Matilde – Tutti i colori della musica”, giunta alla ottava edizione. La rassegna è organizzata dal direttore artistico Tiziana Zunino, presidente dell’Associazione Nardini, e sostenuta e patrocinata dal Comune di Andora. Il programma prevede quattro appuntamenti che spazieranno dalla polifonia vocale alla grande tradizione bandistica, fino alle suggestioni della musica orchestrale e cameristica.

La rassegna è nata dal desiderio dell’allora parroco Don Emanuele Daniel e proseguita grazie alla disponibilità dell’attuale parroco Don Alessandro Venturin della Chiesa Vergine dell’Accoglienza, Parrocchia di Santa Matilde. Grazie alla disponibilità di Don Taddeo Krasuski e Don Stefano Caprile, il programma coinvolgerà anche le chiese di San Giovanni e San Bartolomeo.

Spiega il vicesindaco e assessore alla Cultura, Daniele Martino: “Anche quest’estate si terrà la rassegna musicale Armonie in Santa Matilde, una rassegna che si svolgerà nei mesi di luglio e agosto e che abbraccerà, oltre alla chiesa di Santa Matilde, anche la chiesa di San Giovanni Battista e la chiesa di San Bartolomeo; quindi tutta la Val Merula, all’insegna di una rassegna musicale di consueto alto livello”.

Sottolinea Tiziana Zunino: “La rassegna Armonie in Santa Matilde 2026, quest’anno giunta all’ottava edizione, prevede il primo evento martedì 7 luglio alle ore 21:15 presso la chiesa di Santa Matilde, che ospiterà il coro di voci bianche e giovanile Avosì e l’Accademia Vocale d’Imperia, diretta dal maestro Roberta Garione.

Il secondo appuntamento sarà martedì 4 agosto, sempre alle ore 21:15 e sempre nella chiesa di Santa Matilde Vergine dell’Accoglienza, con la banda musicale Pasquale Anfossi di Taggia, diretta dal maestro Vitaliano Gallo.

Per il terzo appuntamento ci spostiamo nella chiesa di San Bartolomeo, dove, in occasione dei festeggiamenti patronali per la festa di San Bartolomeo Apostolo, si terrà un concerto con il duo Dialogue Instrumental, con organo e percussioni: all’organo Tiziana Zunino e alle percussioni Maurizio Petigiani.

L’ultimo evento ospiterà, nella chiesa di San Giovanni Battista, sempre ad Andora, l’Open Orchestra, un’orchestra giovanile dinamica guidata dal noto compositore e direttore d’orchestra tabiese, maestro Marco Reghezza.

Armonie in Santa Matilde 2026 – Tutti i colori della musica

VIII edizione 2026 – Il programma

Martedì 7 luglio

Ore 21:00 – Chiesa Vergine dell’Accoglienza, Parrocchia Santa Matilde

Il Giro del Mondo in 20 (+1) Canti

Concerto del Coro di voci bianche e giovanile “A_Vo.C.I. – Accademia Vocale e Corale di Imperia”, diretto da Roberta Garrione.

La rassegna si apre eccezionalmente alle ore 21:00 con la freschezza e il talento dell’Accademia Vocale e Corale di Imperia. Il coro, composto da giovanissimi talenti e voci bianche, vanta un repertorio che spazia dalla musica classica e sacra fino a composizioni contemporanee e popolari. Sotto la guida della direttrice Roberta Garrione, l’organico vocale offrirà una serata di grande purezza timbrica ed emozione.

Organico: coro di voci bianche e giovanile a cappella e con accompagnamento strumentale.

Martedì 4 agosto

Ore 21:15 – Chiesa Vergine dell’Accoglienza, Parrocchia Santa Matilde

Concerto di banda

Serata della Banda Musicale “Pasquale Anfossi”, diretta dal M° Vitaliano Gallo.

Il secondo appuntamento vede protagonista una delle realtà storiche del ponente ligure, la Banda Musicale “Pasquale Anfossi” di Taggia. Con il suo ricco organico di fiati e percussioni, la formazione proporrà un viaggio musicale tra arrangiamenti sinfonici, colonne sonore e brani originali per banda, capaci di valorizzare l’acustica e la solennità della chiesa di Santa Matilde.

Organico: orchestra di fiati (legni e ottoni) e percussioni.

Venerdì 21 agosto

Ore 21:15 – Chiesa di San Bartolomeo

Dialogue Instrumental

Concerto per organo e percussioni

Danze e suggestioni tra Rinascimento e Barocco

Dal Barocco italiano al Novecento

Un concerto unico nel suo genere che si sposta nella storica Chiesa di San Bartolomeo. “Dialogue Instrumental” è un progetto affascinante che mette in comunicazione due mondi apparentemente distanti: la maestosità dell’organo, suonato dalla concertista Tiziana Zunino, e la dinamicità ritmica delle percussioni, affidate al maestro Maurizio Pettigiani. Un dialogo sonoro fatto di sfumature antiche e suggestioni moderne.

Organico: duo organo e percussioni.

Domenica 30 agosto

Ore 21:15 – Chiesa di San Giovanni Battista

Serata Open Orchestra, diretta dal M° Marco Reghezza.

Il gran finale della rassegna è affidato alla “Open Orchestra”, compagine orchestrale duttile e dinamica guidata dal noto compositore e direttore d’orchestra Marco Reghezza. Nella splendida cornice della Chiesa di San Giovanni Battista, l’orchestra eseguirà un programma poliedrico che esalta il dialogo tra le diverse sezioni strumentali attraverso un repertorio che unisce rigore classico e aperture contemporanee.

Organico: orchestra da camera (archi, fiati e sezioni ritmico-armoniche).

Tutti i concerti sono a ingresso libero.