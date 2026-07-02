La memoria industriale della Ferrania rivive negli scatti di Lidia Giusto

Dal 2 luglio al 30 agosto il Forte Santa Tecla di Sanremo ospita Ruins, mostra personale della fotografa Lidia Giusto dedicata all’archeologia industriale. Attraverso una serie di scatti realizzati tra Liguria, Italia ed Europa, l’esposizione accompagna il visitatore alla scoperta di luoghi abbandonati e testimonianze di un passato produttivo ormai scomparso, raccontati con un intenso linguaggio in bianco e nero.

Tra le opere in mostra anche numerose fotografie dedicate alla Val Bormida e a Ferrania, protagoniste di un importante racconto del territorio, che restituisce memoria e identità a uno dei distretti industriali più significativi della Liguria.

Le immagini, caratterizzate da atmosfere sospese e malinconiche, invitano a riflettere sul rapporto tra uomo, industria e conservazione del patrimonio. Il percorso espositivo è arricchito anche da un’installazione sonora che riproduce rumori industriali appositamente realizzati, offrendo un’esperienza immersiva.

L’inaugurazione è in programma giovedì 2 luglio alle 17.30. Nel calendario degli eventi collaterali sono previsti anche tre appuntamenti dedicati alla musica elettronica, in programma il 24 luglio, il 20 agosto e il 28 agosto, con inizio alle 21.30.