Cairo Montenotte diventa capitale del noir: dal 3 al 5 luglio torna "Cairo Monte Noir"

Dal 3 al 5 luglio Cairo Montenotte ospita la terza edizione di "Cairo Monte Noir", il festival dedicato alla letteratura thriller e crime che porterà nel chiostro della biblioteca civica "F.C. Rossi", a Palazzo Scarampi, alcuni dei principali protagonisti del noir italiano. Tre serate a ingresso libero, tutte con inizio alle 21, animeranno il centro storico con incontri dedicati agli autori e ai loro romanzi, sotto la direzione artistica di Riccardo Landini, affiancato nelle presentazioni da Guglielmo Mauti.

Ad aprire la rassegna, giovedì 3 luglio, sarà lo stesso Riccardo Landini, scrittore emiliano vincitore di numerosi riconoscimenti dedicati al noir e autore della serie con protagonista Amedeo Consonni, restauratore di mobili antichi che si trasforma in investigatore. I suoi romanzi raccontano una provincia italiana solo in apparenza tranquilla, dove misteri, tensioni psicologiche e ironia si intrecciano in storie ricche di suspense.

Sabato 4 luglio il festival proporrà un incontro corale con alcuni tra i nomi più rappresentativi del genere. Sul palco salirà Paola Barbato, autrice di thriller psicologici e storica sceneggiatrice di Dylan Dog, insieme a Bruno Morchio, psicologo e scrittore genovese, creatore dell'investigatore Bacci Pagano e tra i principali esponenti del noir ligure. Completeranno la serata De Bastiani & Cambiaso, coppia di autori specializzata nel poliziesco storico ambientato tra la Seconda guerra mondiale e il dopoguerra.

La chiusura, domenica 5 luglio, offrirà un'ulteriore panoramica sulle diverse sfumature del crime contemporaneo. Interverranno Daniele Bresciani, giornalista e autore di romanzi d'inchiesta, il duo Ronco & Paolacci, creatori del vicequestore Paolo Nigra, e Marco Azzalini, scrittore che nei suoi libri affronta le contraddizioni della società contemporanea attraverso trame costruite sui colpi di scena.

Con un programma che riunisce autori affermati e diverse declinazioni della narrativa d'indagine, "Cairo Monte Noir" si conferma uno degli appuntamenti culturali estivi di riferimento per gli appassionati del genere, trasformando per tre giorni Cairo Montenotte in un punto d'incontro per lettori e scrittori del panorama noir italiano.