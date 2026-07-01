Al via ad Alassio "Frazionando”, la rassegna che porta la musica nei luoghi più caratteristici tra piazze, quartieri e frazioni

Prende il via venerdì 3 luglio l'edizione 2026 di "Frazionando", la rassegna ideata e curata dal cantautore Nando Rizzo in collaborazione con l'Assessorato al Turismo del Comune.

L'iniziativa, appuntamento fisso dell'estate alassina, sempre molto apprezzata da residenti e turisti, porta anche quest'anno la musica dal vivo più amata nei quartieri, nelle piazze e nelle frazioni di Alassio. Il calendario di otto serate, tutte ad accesso libero e con inizio alle ore 21, accompagnerà il pubblico fino alla fine di agosto valorizzando alcuni degli scorci più suggestivi del territorio con un repertorio che attraversa decenni di musica italiana e internazionale, alternando omaggi ai grandi interpreti, serate dedicate ai successi che hanno segnato le varie epoche e momenti ricchi di emozione.

La serata inaugurale, in programma venerdì 3 luglio alle ore 21 in Via Vittorio Veneto 105, presenterà al pubblico il percorso musicale che accompagnerà l'edizione 2026. Il calendario proseguirà venerdì 10 luglio nella piazzetta della frazione Moglio con "Classifica Sorrisi & Canzoni 1977/78". Venerdì 17 luglio la rassegna raggiungerà il suggestivo borgo di Madonna delle Grazie con "Duetti", impreziosito dalla partecipazione della cantante Monya Ferri. A seguire, il 31 luglio l'Arena di Solva ospiterà l'omaggio ai due protagonisti assoluti della musica italiana con la serata "Mina & Battisti”. Ad agosto il programma riprenderà venerdì 7 nella Piazzetta Arenella di Borgo Coscia con "Non ho vinto... Sanremo", dedicato alle canzoni che sono entrate nel cuore del pubblico pur non conquistando il Festival della Canzone Italiana. Venerdì 14 agosto il Piazzale della Chiesa di San Giovanni accoglierà "Le canzoni... dalla A alla Z", mentre domenica 23 agosto l'Auditorium di Parco San Rocco sarà la cornice di "EmozioNando... i miei amici Cantanti", offrendo al pubblico una serata speciale che celebrerà la musica e le amicizie artistiche costruite negli anni da Nando Rizzo, a partire da quella con i Nomadi che negli anni passati hanno scelto il cantautore alassimo per aprire il loro grande concerto ad Andora. La conclusione della rassegna - in attesa di ritrovare Nando Rizzo a settembre, con la kermesse “Quando c’era… il Concertino” - è fissata per venerdì 28 agosto in Piazza Airaldi e Durante con il tradizionale "Concerto di fine rassegna”.

Insieme al debutto della rassegna "Frazionando", il primo fine settimana di luglio propone un ricco calendario di appuntamenti promossi e patrocinati dal Comune di Alassio. Si comincia venerdì 3 luglio alle ore 20 al Diana Grand Hotel, dove nell'ambito del Festival Ligyes 2026 si svolgerà una speciale cena con storytelling della cucina mediterranea che vedrà protagonisti Angelica Pizzuti, volto del programma di cucina firmato Food Network "La cucina di Angelica", e lo chef Ciro D'Amico (informazioni e prenotazioni: 0182 642701 – hotel@dianagh.it). Alle ore 21, in Piazza San Francesco, la Parrocchia di Santa Maria Immacolata ospiterà il concerto pianistico "Laudato sii, oh mi Signore", dedicato a San Francesco d'Assisi, a ingresso libero. Dalle ore 21:30 il Pontile Bestoso farà invece da cornice ad "Alassio by Night", in occasione del 43° Meeting Internazionale Fiat 500 Storiche, aperto liberamente al pubblico.

Sabato 4 luglio alle ore 17 appuntamento con la passeggiata storico-naturalistica guidata dal Prof. Bruno Schivo sull'antico tracciato romano della Via Iulia Augusta, con visita alla necropoli meridionale di Albingaunum. Il ritrovo è previsto in Piazza San Michele ad Albenga, davanti alla Cattedrale, con arrivo alle ore 19:30 nel piazzale di Santa Croce ad Alassio. La partecipazione è gratuita, con offerta libera a favore di Amnesty International; si consigliano scarpe adatte a percorsi su sentiero e mulattiera ed è gradita l'iscrizione al numero 328 3066168 oppure via e-mail all'indirizzo brunoschivo@gmail.com. In serata, alle ore 21:30 in Piazza Partigiani, il Festival Ligyes 2026 proporrà la prima edizione del Premio Alassio per la TV, con il conferimento del riconoscimento a Barbara D'Urso. In caso di maltempo l'evento si svolgerà presso l'ex Chiesa Anglicana. Ingresso libero.

Domenica 5 luglio alle ore 8, nel piazzale panoramico di Santa Croce, si terrà una delle lezioni di yoga di Bhakti Summer Yoga, che nel corso dell'estate propone due appuntamenti settimanali - giovedì alle ore 17.30 e domenica alle ore 8 - immersi nella tranquillità della collina. La partecipazione è a pagamento ed è consigliato portare un tappetino e indossare abbigliamento comodo. In serata, alle ore 21 appuntamento invece all'ex Chiesa Anglicana con il concerto del pianista Mauro Borri, artista di lunga esperienza concertistica e didattica, protagonista di una carriera che lo ha portato a esibirsi in Italia e all'estero. Ingresso libero.



Il programma costantemente aggiornato delle iniziative che si svolgono ad Alassio è consultabile nella sezione Eventi del portale turistico della città www.visitalassio.com. Il calendario sfogliabile è disponibile al seguente LINK

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica al numero 0182 647027 o via e-mail a info@visitalassio.com