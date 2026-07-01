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Eventi | 01 luglio 2026, 16:10

“La Val Bormida chiama, la riviera risponde", incontro a Savona contro l’inceneritore

Organizzato da Alleanza Verdi eSinistra si svolgerà giovedì 2 luglio all'Sms Fornaci alle 21

“La Val Bormida chiama, la riviera risponde&quot;, incontro a Savona contro l’inceneritore

“La Val Bormida chiama, la riviera risponde”: Alleanza Verdi e Sinistra organizza domani sera, giovedì 2 luglio, un incontro per sostenere la mobilitazione popolare contro l’inceneritore. 

L’appuntamento sarà alle 21 nella Società di mutuo soccorso Fornaci – Giardino Serenella in corso Vittorio Veneto a Savona e sarà moderato da Gabriele Lugaro di AVS Savona.

Dopo l’introduzione di Jan Casella (consigliere regionale di AVS) e i saluti di Laura Bertolino e Luigi Lanza (AVS Savona), interverranno Gabriella Branca (assessora di Savona), Roberto Briano (sindaco di Altare), Roberto Molinaro (sindaco di Cosseria), Valtero Sparso (assessore di Quiliano) e Massimo Maugeri (rappresentante di Legambiente ed esperto nella gestione dei rifiuti).

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