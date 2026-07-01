Savona Downtown Music Festival accende la città per sostenere l'A.I.A.S.

Anche quest'anno Savona Downtown Music Festival inaugura il cartellone con una grande serata di beneficenza. La scorsa edizione aveva visto protagonista l'Associazione Cresc.i. e il progetto Renzino Astengo. Ora sotto i riflettori per raccogliere tutti i fondi possibili c'è l'ormai noto slogan “Aiutaci a tornare a casa” dell'Associazione A.I.A.S.

L'Associazione Italiana Assistenza Spastici è una “Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale” (ONLUS) che opera dal 1970, con lo scopo di realizzare un centro di riabilitazione neuromotoria a favore di persone, soprattutto bambini, con disabilità motorie, psichiche, cognitive e comunicative, transitorie o permanenti ed è nata a Savona su iniziativa di un gruppo di famiglie di bambini disabili, coordinate dal Sig. Claudio Bertolotto.

Come noto la sede storica di Via Famagosta patisce attualmente di gravi danni strutturali che ne impediscono le attività che A.I.A.S., con coraggio, continua comunque ad offrire alle famiglie nella sede temporanea di Via Nizza. Proprio dalla necessità di coprire gli alti costi di ristrutturazione della sede principale nasce il progetto “Aiutaci a tornare a casa” che sarà protagonista della prima serata di Savona Downtown Music Festival portando sul palco di Piazza Sisto IV una lunga serie di artisti che, in maniera completamente gratuita, si esibiranno per sostenere la raccolta fondi.

“ L'AIAS SAVONA ETS, ringrazia il Vicesindaco Elisa Di Padova e l'amministrazione comunale tutta, per averci dedicato la serata di Giovedi' 02/07/2026 nell'ambito della rassegna "Savona Downtown Music Festival 2026*. Il ringraziamento è esteso a tutti gli ensemble musicali che si esibiranno sul palco in maniera gratuita e a "Spiderman", con lo slogan “Aiutaci a tornare a casa". I fondi raccolti, serviranno a coprire le spese della sede provvisoria di Via Nizza 35 e le elaborazioni tecniche necessarie per predisporre i lavori per la sede storica di Via Famagosta. A chi ci farà dono della sua solidarietà sara' donato un piccolo filo rosso da sollevare in alto al ripetersi dello slogan :" un filo rosso di solidarietà per l'AIAS". Le socie, i soci, le operatrici, gli operatori, le bambine, i bambini, di AIAS (oltre 300 in riabilitazione) ringraziano le cittadine ed i cittadini savonesi da sempre a noi vicini” dichiara il Presidente dell'Associazione Dott. Mario Accattino.

Con la conduzione di Radio Jasper la serata, che inizierà eccezionalmente alle 21,45, si preannuncia ricchissima. Ad alternarsi sul palco Edoardo Chiesa con la sua musica obliqua, trasversale e mai scontata in trio elettrico insieme a Damiano Ferrando al basso e Gianka Gilardi alla batteria, Matteo Garbarini con la sua band GROOVE MONKEY interpreteranno in una maniera estremamente coinvolgente i grandi classici della chitarra rock e non solo; le Sherocks e Il loro tributo alle grandi donne della musica a cavallo tra delicatezza, potenza e grinta; I The Blue Young Monkeys,storica band di Savona nata negli anni '90, famosa per il suo sound trascinante che unisce ska, reggae e rocksteady, le caldissime sonorità del dj set di Frenci Vibes e Ale Eazy Inoltre, insieme a Emanuele Dabbono e Fabio Biale sarà on stage anche Mattia Villardita, il nostro Spiderman cittadino che dal 2018 visita i reparti pediatrici di tutta Italia vestito da Spider-Man, per infondere coraggio a tutti i bambini e le bambine che hanno bisogno di un sorriso ed è oggi celebrato anche da Hollywood che l'ha scelto come volto italiano per il lancio del nuovo film “Spiderman Brand New Day”.

Tutti gli artisti e i conduttori inviteranno il pubblico a donare quanto nelle loro possibilità attraverso le due modalità possibili: via web tramite la piattaforma https://www.gofundme.com/f/97khs-aiutaci-a-tornare-a-casa oppure presso il gazebo di A.I.A.S. posizionato in Piazza Sisto IV.

Il Vicesindaco Elisa di Padova annuncia: "Diamo il via al Savona Downtown Music Festival con una maratona musicale benefica intitolata "Insieme per A.I.A.S.", che ha l'obiettivo di raccogliere fondi a favore di Aias Savona che si occupa di oltre 300 bambini e ragazzi e che rappresenta per la Città ma anche per tutto il territorio un vero e proprio fiore all'occhiello, un servizio imprescindibile. Ci siamo impegnati per cercare di sostenere questa realtà e i suoi progetti in diversi modi e quest'anno siamo orgogliosi di aprire il Downtown proprio con e "per" Aias. Abbiamo sempre detto che questo nostro Festival fosse l'espressione di una città dinamica e attrattiva. A queste due parole con questa prima serata possiamo orgogliosamente aggiungere la parola "giusta". Ringrazio gli artisti che con questo spirito si alterneranno sul palco e invito tutta la cittadinanza a partecipare numerosa per trascorrere insieme la serata e fare sentire la vicinanza e il sostegno verso progetti che si prendono cura della nostra comunità".

Anche il direttore artistico Fabio Rinaudo dell'Associazione Corelli dichiara: "Continua la nostra tradizione: la prima serata del festival sarà interamente dedicata alla raccolta fondi per l'A.I.A.S. Ringrazio di cuore i musicisti savonesi che hanno risposto alla nostra chiamata, assicurando una serata dall'altissimo valore artistico. Sarà un momento di grande festa e condivisione per tutta la città."

Ma il Savona Downtown Music Festival non è solo il palco principale...dalle 18,00 tutta la città va in scena!

Le vie del centro cittadino si animano per le iniziative dei commercianti che regalano alla cittadinanza intrattenimento, shopping e le eccellenze del food&beverage. Non manca lo spazio per gli approfondimenti culturali grazie alle aperture straordinarie della Pinacoteca Civica (fino alle 22 con ingresso gratuito) e del Complesso Museale della Cattedrale e Cappella Sistina con orario 20,30 – 22,30. Aperture straordinarie previste anche per le sale espositive di Palazzo Vescovile e per l'Oratorio di Nostra Signora di Castello.

ll piano di sicurezza per Piazza Sisto IV per questo primo giovedì non prevede la chiusura della piazza, ma l'area spettacolo sarà presidiata da personale della security.

Per facilitare chi arriverà a Savona in macchina, sono stati predisposti 500 parcheggi gratuiti presso il Centro Commerciale "Il Gabbiano" (chiusura alle ore 01,00) e piazza del Popolo (1000 posti all'aperto dalle ore 19). Sono inoltre disponibili, come sempre, anche i parcheggi di via Piave (370 posti, a 5 minuti a piedi dal centro) e dell'Arsenale (271 posti, in Darsena).

La Polizia Municipale provvederà alla chiusura del traffico veicolare nelle aree interessate dalla manifestazione a partire dalle ore 16,30.

Come sempre, in questo tipo di manifestazioni, il Comune ha predisposto un'apposita ordinanza per il divieto di utilizzo di contenitori di vetro e di lattine, potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità.











