Degrado nell'ex minigolf di Celle, il Sindaco sbotta: "Saranno visionate le telecamere. Questa situazione non è più tollerabile"

Lattine, bottiglie di plastica e mozziconi di sigarette oltre ad altri rifiuti.

Questo lo scenario che ci si imbatte all'interno dei giardini dell'ex minigolf di via Genova ai Piani di Celle.

Come già fatto nei mesi scorsi il Sindaco Marco Beltrame ha voluto esprimere il suo dissenso pubblicando un video che mostra la situazione di sporcizia nell'area.

"Vergogna. Questa è la condizione in cui viene lasciato quotidianamente il parco ex minigolf. Un luogo pubblico che dovrebbe essere vissuto e rispettato da tutti viene invece deturpato da comportamenti incivili. È giusto che i giovani abbiano spazi dove incontrarsi e divertirsi, ma ciò non può tradursi in degrado, schiamazzi, bestemmie e disturbo della quiete pubblica - dice il primo cttadino - Ricevo continuamente segnalazioni da parte dei cittadini che chiedono un intervento. Come Amministrazione faremo la nostra parte, ma il vero problema resta la totale mancanza di rispetto per i beni comuni e per la comunità".

"Per questo motivo, nei prossimi giorni saranno visionate quotidianamente le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Chi verrà identificato mentre compie atti di vandalismo o abbandona rifiuti sarà chiamato a rispondere delle proprie azioni, secondo quanto previsto dalla legge - conclude - Rivolgo infine un appello alle famiglie: il rispetto per gli altri e per i luoghi pubblici nasce prima di tutto dall’educazione. Solo con la collaborazione di tutti possiamo restituire decoro e sicurezza ai nostri spazi comuni. Questa situazione non è più tollerabile. È il momento che ciascuno si assuma le proprie responsabilità".