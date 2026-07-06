Piana Crixia consolida il ponte culturale tra la Val Bormida e l’Irlanda attraverso Peregrinus

Domenica 5 luglio 2026 la visita ai luoghi che furono, dal VII secolo, del monastero di San Paolo a Mezzano Scotti - gemello di quello di Bobbio - è la prima tappa del viaggio intrapreso da Piana Crixia nel piacentino.

Gli ampi saloni e le corti cinte da mura medievali hanno ospitato dal 2015 eventi culturali organizzati in occasione delle Giornate Europee per il Patrimonio dedicati a San Colombano e ai luoghi colombaniani come Piana Crixia. Lasciato Mezzano Scotti, percorsi sei chilometri fino a raggiungere Bobbio, nella Cripta di San Colombano il sindaco Massimo Tappa e l’assessore Erica Branda hanno affidato a Damian Howard, rappresentante della Comunità di Myshall, una pregiata riproduzione dello stemma del Comune affinché possa giungere quale simbolo di un vivo senso di amicizia.

Attraverso il Progetto Peregrinus si è compiuto questo importante passo nel cammino di collaborazione tra le Comunità italiane ed irlandesi che condividono l’eredità culturale di San Colombano. Presenti all’incontro anche i rappresentanti di istituzioni civili e religiose provenienti dalla Contea di Carlow, che comprende il territorio di Myshall, in Repubblica d’Irlanda, giunti a Bobbio come pellegrini alla tomba del Santo monaco irlandese. Un’amicizia che cresce sulle forti radici dell’eredità dei monaci irlandesi, testimoniata a Piana Crixia da storici manufatti architettonici e da contemporanei elaborati grafici realizzati dai bambini delle scuole di Dego sostenuti dalle insegnanti per illustrare la Val Bormida agli studenti delle scuole di Myshall che collaborano attraverso il progetto Peregrinus.

La valle del fiume Bormida collega luoghi e persone tra Liguria e Piemonte e attraverso l’impegno della comunità di Piana Crixia e le sue memorie colombaniane sta compiendo con costanza e determinazione un cammino per consolidare e strutturare scambi culturali tra Italia ed Irlanda. Ad accogliere la delegazione irlandese era presente anche Chiara Barbieri sindaco del Comune piemontese di Briga Novarese che, per il quinto anno consecutivo, accoglierà un gruppo di giovani musicisti irlandesi dal 20 al 24 luglio. Parole e musica che invitano alla Pace hanno risuonato nei due comuni, ligure e piemontese grazie a musicisti irlandesi che partecipano Peregrinus.

La memoria di San Colombano, attraverso il progetto Peregrinus, richiama nuovamente rappresentanti di Piana Crixia in Liguria e di Briga Novarese in Piemonte a ritrovarsi, questa volta in Emilia-Romagna, a Bobbio, a testimoniare la comune eredità culturale del monaco irlandese come avevano già fatto in Repubblica d’Irlanda, nel Nord Irlanda ed in Svizzera negli scorsi anni.